Роскошная жизнь Дубинского и Кернеса: резонансные расследования 2019 года
Журналисты программы "Наши деньги" сделали подборку самых популярных сюжетов 2019 года. В список вошли не те видео, которые посмотрело больше всего зрителей, а те, которые получили больше всего лайков.
"Мама любит скорость"
В украинской политике стандартная ситуация, когда ценную недвижимость переписывают на матерей, сестер, жен и детей. Нардеп Александр Дубинский превзошел своих предшественников, ведь сам он, по итогам журналистского расследования, владеет 24 квартирами и 17 автомобилями.
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Однако нардеп утверждает, что покататься на люксовых автомобилях ему дает мама. За последние пять лет в автопарке женщины появилось семь дорогих машин.
Чем владеет Дубинский – смотрите в видео:
Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды"
В этом сюжете журналисты впервые обозначили группы влияния в "Зе-команде". Из переписки штаба Владимира Зеленского стало понятно, что в среде кандидата действует четыре сферы влияния: "Дядя", "Нижние", "Регионы" и "Квартал". За последние полгода именно группа "Дядя", под руководством Андрея Богдана, оказалась самой влиятельной и наиболее центральной из всех.
Шокирующие факты из тайной переписки "Зе-команды" – смотрите видео:
Роскошные курорты, дорогие автомобили и миллионы прибыли: вся правда о Кернесе
Материал, который понравился сумасшедшему количеству людей, и что немаловажно – несет региональную тематику. Журналисты программы приехали в гости к самому аскетичному мэру Украины – Геннадию Кернесу. Если исследовать его декларацию, то он – самый аскетичный глава города в Украине.
Как живет и зарабатывает Геннадий Кернес – смотрите в видео: