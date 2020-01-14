Роскошная жизнь Дубинского и Кернеса: резонансные расследования 2019 года

Журналисты программы "Наши деньги" сделали подборку самых популярных сюжетов 2019 года. В список вошли не те видео, которые посмотрело больше всего зрителей, а те, которые получили больше всего лайков.

"Мама любит скорость"

В украинской политике стандартная ситуация, когда ценную недвижимость переписывают на матерей, сестер, жен и детей. Нардеп Александр Дубинский превзошел своих предшественников, ведь сам он, по итогам журналистского расследования, владеет 24 квартирами и 17 автомобилями.

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Однако нардеп утверждает, что покататься на люксовых автомобилях ему дает мама. За последние пять лет в автопарке женщины появилось семь дорогих машин.

Чем владеет Дубинский – смотрите в видео:

Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды"

В этом сюжете журналисты впервые обозначили группы влияния в "Зе-команде". Из переписки штаба Владимира Зеленского стало понятно, что в среде кандидата действует четыре сферы влияния: "Дядя", "Нижние", "Регионы" и "Квартал". За последние полгода именно группа "Дядя", под руководством Андрея Богдана, оказалась самой влиятельной и наиболее центральной из всех.

Шокирующие факты из тайной переписки "Зе-команды" – смотрите видео:

Роскошные курорты, дорогие автомобили и миллионы прибыли: вся правда о Кернесе

Материал, который понравился сумасшедшему количеству людей, и что немаловажно – несет региональную тематику. Журналисты программы приехали в гости к самому аскетичному мэру Украины – Геннадию Кернесу. Если исследовать его декларацию, то он – самый аскетичный глава города в Украине.

Как живет и зарабатывает Геннадий Кернес – смотрите в видео: