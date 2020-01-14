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      Роскошная жизнь Дубинского и Кернеса: резонансные расследования 2019 года

      Наши деньги 20 Читати новину українською

      Журналисты программы "Наши деньги" сделали подборку самых популярных сюжетов 2019 года. В список вошли не те видео, которые посмотрело больше всего зрителей, а те, которые получили больше всего лайков.

      "Мама любит скорость"

      В украинской политике стандартная ситуация, когда ценную недвижимость переписывают на матерей, сестер, жен и детей. Нардеп Александр Дубинский превзошел своих предшественников, ведь сам он, по итогам журналистского расследования, владеет 24 квартирами и 17 автомобилями.

      Интересно: Как журналисты "Наших денег" выиграли суд у Турчинова

      Однако нардеп утверждает, что покататься на люксовых автомобилях ему дает мама. За последние пять лет в автопарке женщины появилось семь дорогих машин.

      Чем владеет Дубинский – смотрите в видео:

      Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды"

      В этом сюжете журналисты впервые обозначили группы влияния в "Зе-команде". Из переписки штаба Владимира Зеленского стало понятно, что в среде кандидата действует четыре сферы влияния: "Дядя", "Нижние", "Регионы" и "Квартал". За последние полгода именно группа "Дядя", под руководством Андрея Богдана, оказалась самой влиятельной и наиболее центральной из всех.

      Шокирующие факты из тайной переписки "Зе-команды" – смотрите видео:

      Роскошные курорты, дорогие автомобили и миллионы прибыли: вся правда о Кернесе

      Материал, который понравился сумасшедшему  количеству людей, и что немаловажно – несет региональную тематику. Журналисты программы приехали в гости к самому аскетичному мэру Украины – Геннадию Кернесу. Если исследовать его декларацию, то он – самый аскетичный глава города в Украине.

      Как живет и зарабатывает Геннадий Кернес – смотрите в видео:

       

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      13 января
      8866
      Автор: Денис Бигус
      Теги: Новости Украины Наши деньги Новости Харькова Геннадий Кернес Андрей Богдан Слуга народа Олександр Дубинский Расследования
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