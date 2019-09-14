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      Роспуск ЦИК: как это связано с будущими выборами и кто может попасть в новый состав

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      Разумков: вопросы к ЦИК возникали еще во время президентских выборов
      Разумков: вопросы к ЦИК возникали еще во время президентских выборов / kp.ua

      Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что роспуск ЦИК стал вынужденным шагом, поскольку к ее составу возникали вопросы еще во время президентских выборов. Вместе с тем он отметил, что этот шаг поддержала значительная часть депутатов Верховной Рады.

      Решение о формировании нового состава ЦИК будет рассматриваться уже в ближайшее время, но пока рано говорить о конкретных кандидатурах, рассказал Дмитрий Разумков в комментарии журналистам в кулуарах форума YES 2019.

      К слову: Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии

      Я уверен, что новый состав Центральной избирательной комиссии будет неплохим, но наперед забегать не буду,
      – подчеркнул глава Верховной Рады.

      Комментируя вопрос о том, чем властную команду не устраивал предыдущий состав, он подчеркнул, что вопросы к ЦИК возникали еще во время президентских выборов.

      "Парламентские выборы были более спокойными, но тоже были некоторые вопросы. Сегодня идет дискуссия, кто поддержал эту позицию. Вы видели, что поддержка в зале была довольно высокой – 341 депутат проголосовал "за", – отметил Разумков.

      Кроме того, он объяснил, насколько роспуск Центризбиркома связан с будущими выборами.

      "Некоторые связывают это именно с выборами. Действительно, выборы будут. Как человек, пришедший из политконсалтинга, я хорошо понимаю, что следующие выборы начинаются после того, как заканчиваются предыдущие. Надо сделать так, чтобы эти выборы были прозрачными, честными, и ни у кого не возникало вопросов относительно их легитимности", – резюмировал Дмитрий Разумков.

      Комментарий Разумкова журналистам: смотрите видео

      Что известно о роспуске ЦИК?Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также судебные иски о ней.

      Новый состав ЦИК, вероятнее всего, будут избирать по квотному принципу. Такой вариант предложит крупнейшая в парламенте фракция "Слуга народа", рассказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков ЦИК
      Источник: 24 канал
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