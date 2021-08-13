В России мужчина поджег себя прямо в церкви: видео 18+

В Троицком соборе в Санкт-Петербурге 12 августа мужчина облил себя бензином и поджег. На помощь сразу бросились местные церковники.

Очевидцы рассказали, что пострадавший вошел в собор, облил себя жидкостью и поджег зажигалкой. К счастью, работники собора сумели оперативно потушить пламя.

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Мужчина выжил. Когда он очнулся, то попросил позвонить архангелу Михаилу. Деталей о самочувствии пострадавшего пока не обнародуют.

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Мужчина поджег себя в соборе: смотрите видео 18+

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