В России планируют массовый митинг в поддержку Алексея Навального, который хотят организовать представители Фонда борьбы с коррупцией. Это может стать серьезной угрозой для Владимира Путина.

Редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов рассказал, что неизвестно, смогут ли санкции, которые другие страны вводят против России, повлиять на российские власти. Он предположил, что значительно более угрожающими могут быть протесты граждан.

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Что известно о митинге

По словам Доброхотова, на митинг, который организуют сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, уже записались более 350 тысяч россиян. Однако целевой показатель – 500 тысяч человек.

Массовые митинги являются серьезной угрозой для Владимира Путина и они могут повлиять на его решение,

– заявил журналист.

Как рассказал Доброхотов, сбор желающих принять участие в протестах происходит на одном из сайтов. Там можно записаться, отметив точку, где планируют выйти на протест.

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Журналист отметил, что соратники Алексея Навального определят дату митинга после того, как они соберут пол миллиона желающих. Доброхотов добавил, что это планируют сделать весной 2020 года.

В России планируют массовый митинг: смотрите видео

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