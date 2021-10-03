Такое заявление сделал заместитель главы правления "Сбербанка России" Станислав Кузнецов в эфире пропагандистской программы Владимира Соловьева. Украину в ней вообще назвали "государством – мошенником".

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"Столица такого бизнеса – Днепр"

Кузнецов показал фото из украинских СМИ и рассказал, что о мошеннических колл-центрах неоднократно писали СМИ. Он сказал, что в день фиксируют 3 – 7 тысяч звонков "с разводом". Иногда бывает и 10 тысяч звонков, часть из которых достигает своей цели – выманивания денег.

Работники call-центра мошенническим путем заставляют клиентов банков из России переводить деньги на чужие счета. Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр,

– сказал Кузнецов.

Кузнецов заявил, что в конце прошлого года эксперты насчитали в Днепре около тысячи колл-центров. Сейчас, по его словам, в городе действует около 150.

Российские МВД и Центробанк фиксируют рост телефонного мошенничества, рассказал Кузнецов. По данным МВД, за 9 месяцев этого года количество таких случаев выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, а по данным "Центробанка" России – на 30%.

Обратите внимание! Священнослужитель из Львова рассказал о новой афере в вайбере. Мошенники установили его фото и, притворяясь священниками, звонили тернопольским предпринимателям. Впрочем, просили они не деньги, а три машины бетона якобы на постройку церкви.