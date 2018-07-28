России и США нужно чаще контактировать на высшем уровне: в Пентагоне назвали причину

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис выступил за постоянные контакты России и США на высшем уровне для решения разногласий между двумя странами.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Так, американский министр отметил, что всегда был сторонником идеи переговоров, даже когда страны были в напряженных отношениях.

"Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и на самом деле способствовал идее переговоров, даже когда (США и Россия – "24") направляли друг на друга ядерные ракеты", – заявил Мэттис.

Он добавил, что "даже в худшие дни холодной войны" главы двух стран обсуждали насущные вопросы.

Также, Мэттис подтвердил возможность встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, но отметил, что "решение пока не принято".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. Таким образом, вполне вероятно, что визит хозяина Кремля состоится осенью 2018 года.