России не выгоден конфликт на Азове, поскольку победитель в этой ситуации Украина – оппозиционер

Агрессивные действия России 25 ноября, когда она атаковала в Азовском море украинские корабли во время приближения к Керченскому проливу, были невыгодными, ведь видно, что победителем в этом конфликте является Украина.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев в прямом эфире 24 канала.

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Пономарев заверил, что не считает, что конфликт в Азовском море был спланирован Россией, поскольку стране-агрессору это не выгодно.

Явным победителем в этой ситуации является Украина, которая смогла заново консолидировать коалицию западных стран против России, снова поставить вопрос об аннексии Крыма в первые ряды международных СМИ, подчеркнуть то, что там происходит и показать агрессию России. Поэтому бесспорно Украина вышла победителем в этом конфликте,

– заявил оппозиционер.

По его словам, скорее всего, было отслежено, как украинские суда вышли из порта в Одессе, поэтому возможно там были определенные информаторы РФ, поэтому нужно понимать, что в России работает разведка.

"Но этот морской бой – принять решение на уровне Путина – вряд ли, потому я не понимаю, для чего это ему вообще могло понадобиться. Украине может понадобиться демонстрация того, что Россия нарушает условия договора о статусе Азовского моря – это понятно, поэтому с нашей стороны все действия логичны. Но зачем России нарушать режим гибридной войны, который она с большим удобством использовала для себя – не понятно", – добавил Пономарев.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.