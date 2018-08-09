России нужно, чтобы нас не стало, но украинцы готовы защищать Донбасс до последнего, – Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма не имеет надежд относительно того, что Россия добровольно выведет силы из Донбасса и призвал власть уделять больше внимания социальным аспектам жизни в этом регионе.

Свое заявление Кучма сделал в интервью телеканалу ICTV по случаю своего 80-летнего юбилея, сообщает "Интерфакс-Украина".

России не нужен Донбасс, она вкладывает большие средства, но что она получит? Там просто разрушена территория, заводов практически нет, социальная инфраструктура уничтожена, им это не нужно. Но им надо через Донбасс влиять на Украину. Им надо, чтобы нас вообще не стало. Но мы этого, конечно же, не допустим, однозначно,

– заверил Кучма.

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Второй президент подчеркнул, что "украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но властям необходимо уделять внимание этому региону".

"Чтобы люди на подконтрольных нам территориях понимали, что они наши, чтобы мы уже сейчас начали ремонт дорог и школ. Вопрос блокады с нашей стороны – это абсолютный абсурд. Кого мы блокируем? Людей, которые приезжают за продуктами, чтобы прокормить семью?", – отметил Кучма.

Он также прокомментировал состояние выполнения минских соглашений, заявив, что порядок пунктов в документе не соответствует реальному порядку действий, которые необходимо сделать: "Это – мир, полное прекращение боевых действий. Но на невыполнении первого пункта (прекращение огня и полный отвод сил и вооружения) и остановились".

К слову, в июне первый президент Украины Леонид Кравчук назвал метод, которым государство может вернуть оккупированный Донбасс под свой контроль.