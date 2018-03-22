России придется заключать новый договор с Украиной, в случае неудачи "Северного потока-2", – МИД

В МИД уверены, если газопровод "Северный поток-2" не построят до конца 2019 года, Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной относительно нового контракта по транзиту газа.

Так считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Интерфакс".

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Сильные у нас позиции? Это будет зависеть также от того, будет до конца 2019" Северный поток-2 ". Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство,

– сказала она в эфире телеканала "Прямой" в среду.

Замглавы МИД уточнила, что срок действующего контракта с "Газпромом" по поставкам газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.

"Nord Stream 2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще – не могу сказать", – выразила мнение дипломат.

По словам Зеркаль нормы европейского энергетического законодательства были внедрены в украинское законодательство.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты отвечали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая "Газпром"... Европа может создать равные условия для всех, чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями, к которым он привык", – добавила замминистра.