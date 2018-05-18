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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

России сейчас очень комфортно проталкивать все то, что они планировали десятилетиями, – Сыроид

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Оксана Сироид
Оксана Сироид / 24 Канал

Строительство Керченского моста и "Северного потока-2" является частью агрессивной, но последовательной и целенаправленной политики России в отношении Украины и мира в целом.

Об этом в эфире программы "План Б" на 24 Канале заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

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"Связь между Керченским мостом и "Северным потоком-2" прямая. Это агрессивная, но последовательная и целенаправленная политика России в отношении Украины, в отношении мира, и неспособность мира на это реагировать. Ни украинские политики, ни европейские политики, и, к сожалению, международное сообщество сегодня не имеют ответа на агрессивную политику России. Это пытаются сегодня сделать только Соединенные Штаты, борясь внутри своих институтов и стараясь называть вещи своими именами. И России в этих обстоятельствах очень комфортно проталкивать все то, что они планировали десятилетиями. На самом деле, "Северный поток", он же не вчера появился, правда?" – сказала она.

По словам Сыроид, замысла России никто не замечал десятилетие, а в это время РФ просто делала свое дело.

Напомним, 15 мая официально было запущено движение так называемым Крымским мостом 15 мая. Произошло это во время торжественной церемонии с легкой руки хозяина Кремля Владимира Путина.

Кроме того, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" исключительно в немецкой экономической зоне. Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2".

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости России Северный поток-2 Украина – Россия Новости политики Оксана Сыроид Самопомич
Источник: 24 Канал
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