России таки придется заключить договор о транзите газа через Украину

Российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" заработает на полную мощность лишь через 1-1,5 лет после запуска, который перенесли на август 2020 года. Поэтому РФ будет вынуждена заключить новый договор на транзит газа через газотранспортную систему Украины.

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что для давления на Украину в газовых переговорах РФ может прибегнуть к военному обострению на Донбассе.

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"В этом ключе – и раздача паспортов жителям Донбасса, и ограничения на поставку различных видов топлива. Вполне возможно и военное обострение на Донбассе", – написал Данилишин на Facebook.

Богдан Данилишин отметил, что в течение времени, которое остался до полноценного запуска "Северного потока-2" Украина будет обеспечивать привычные объемы транзита газа на уровне 50-65 миллиардов кубометров газа. Это время председатель Совета НБУ призывает использовать для того, чтобы найти источники компенсации тех потерь, которые несет экономика Украины в результате прекращения транзита.

Трехсторонние переговоры о транзите газа должны состояться 16 сентября в Брюсселе. РФ пока не подтвердила свое участие. Ежегодно транзит российского газа приносит около 2-3% от ВВП Украины, а действующий контракт на транзит истекает 31 декабря 2019 года.

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Что известно о контракте между Украиной и Россией по транзиту газа?

Так как действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины завершается 31 декабря 2019 года, то уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта - в сентябре 2019 года.

Почему "Северный поток-2" опасен для Украины?

Это - вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта

Начинается этот газопровод в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией. Заканчивается он в немецком Грейсфальде. Против строительства газопровода уже высказались Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания.

Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2".