России запрещено проводить этапы Кубка мира по биатлону

4 июня на заседании исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение не возобновлять членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации. Таким образом, Россию не включили в список стран, принимающих этапы чемпионата мира в сезонах 2019 и 2020 годов.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Функционеры такое решение объясняют тем, что несколько стран, в число которых попала и Украина, а также отдельные спортсмены, бойкотировали заключительный этап Кубка мира, который проходил в Тюмени, пишет ресурс Inside the Games.

Член совета директоров IBU Джеймс Каррабр в свою очередь заявил, что организация не должна игнорировать мнение спортсменов о проведении этапа в Тюмени.

Кроме того, во время заседания был утвержден календарь этапов Кубка мира на сезон 2019/20. Заметим, что все соревнования пройдут в Европе, а именно в Швеции, Германии, Чехии, Австрии, Италии, Финляндии, Франции, Словении и Норвегии.

Календарь этапов Кубка мира в сезоне 2019/20

К слову, в сезоне 2018/19 также в календаре не будет этапов в России.

Напомним, ранее лидер мужской сборной США Лоуэлл Бейли призвал присоединиться к бойкоту этапа Кубка мира в России сборную Норвегии. Кроме того, Олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призер в гонке-преследовании на Олимпиаде-2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон обращался к другим биатлонистам с призывом бойкотировать соревнования в России.



Также 13 марта стало известно, что сборная Украины по биатлону не поедет на последний этап Кубка мира в Россию и намерена бойкотировать все спортивные соревнования на территории РФ.



Заключительный этап Кубка мира сезона 2017/18 состоялся в российской Тюмени с 22 по 25 марта.