Куда движутся вражеские "Шахеды" – читайте в материале 24 Канала. Не пренебрегайте безопасностью и в случае приближения вражеского БпЛА отойдите от окон и пройдите в безопасное место.

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23:25, 4 февраля

Киев – угроза применения ударных БпЛА. Возможна работа ПВО.

23:20, 4 февраля

Запорожье – угроза применения ударных БпЛА!

23:10, 4 февраля

Киевщина – угроза применения ударных БпЛА!

22:57, 4 февраля

  • БпЛА в Черниговской области в направлении Чернигова.
  • БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей. Курсом на Киевскую область.
21:06, 4 февраля

"Шахеды" в Харковской области в районе Печенеги курсом на восток.
Две группы "Шахедов" в Полтавской области курсом на юг. Один в направлении Полтавы.
"Шахеды" на севере Сумской области в районе Белополья и Хотень.

18:41, 4 февраля

Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА.