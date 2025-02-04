21:06, 4 февраля

"Шахеды" в Харковской области в районе Печенеги курсом на восток.

Две группы "Шахедов" в Полтавской области курсом на юг. Один в направлении Полтавы.

"Шахеды" на севере Сумской области в районе Белополья и Хотень.