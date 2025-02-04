Куда движутся вражеские "Шахеды" – читайте в материале 24 Канала. Не пренебрегайте безопасностью и в случае приближения вражеского БпЛА отойдите от окон и пройдите в безопасное место.
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Киев – угроза применения ударных БпЛА. Возможна работа ПВО.
Запорожье – угроза применения ударных БпЛА!
Киевщина – угроза применения ударных БпЛА!
- БпЛА в Черниговской области в направлении Чернигова.
- БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей. Курсом на Киевскую область.
"Шахеды" в Харковской области в районе Печенеги курсом на восток.
Две группы "Шахедов" в Полтавской области курсом на юг. Один в направлении Полтавы.
"Шахеды" на севере Сумской области в районе Белополья и Хотень.
Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА.