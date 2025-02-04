Воздушная тревога в Киеве, Россия атакует Украину "Шахедами": куда движутся вражеские дроны

Вечером 4 февраля Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе. Вражеские БпЛА уже движутся по территории Украины. На обороне стоит украинская ПВО.

Куда движутся вражеские "Шахеды" – читайте в материале 24 Канала. Не пренебрегайте безопасностью и в случае приближения вражеского БпЛА отойдите от окон и пройдите в безопасное место.

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