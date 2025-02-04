Воздушная тревога в Киеве, Россия атакует Украину "Шахедами": куда движутся вражеские дроны
Вечером 4 февраля Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе. Вражеские БпЛА уже движутся по территории Украины. На обороне стоит украинская ПВО.
Куда движутся вражеские "Шахеды" – читайте в материале 24 Канала. Не пренебрегайте безопасностью и в случае приближения вражеского БпЛА отойдите от окон и пройдите в безопасное место.
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Киев – угроза применения ударных БпЛА. Возможна работа ПВО. Запорожье – угроза применения ударных БпЛА! Киевщина – угроза применения ударных БпЛА! "Шахеды" в Харковской области в районе Печенеги курсом на восток. Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА.
Две группы "Шахедов" в Полтавской области курсом на юг. Один в направлении Полтавы.
"Шахеды" на севере Сумской области в районе Белополья и Хотень.
Киев – угроза применения ударных БпЛА. Возможна работа ПВО.
Запорожье – угроза применения ударных БпЛА!
Киевщина – угроза применения ударных БпЛА!
"Шахеды" в Харковской области в районе Печенеги курсом на восток.
Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА.