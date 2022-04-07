Россия будет блокировать экспорт продуктов из Украины во время войны, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что россияне будут блокировать порты Черного моря и другие возможности экспортировать и поставлять продукты, пока продолжается эта война.

Сейчас в Украине идет посевная. И кроме нынешней блокировки портов еще неизвестно, как будут развиваться события, когда придет время убирать урожай.

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Российская армия уже уничтожает элеваторы и зернохранилища. Шмыгаль отметил, что это четкая тенденция к срыву посевной и к срыву выполнения экспортных контрактов Украины.

Зернохранилища не несут угрозы в Российской Федерации, там не хранится военная техника. Речь действительно о продовольственной безопасности и нашего государства, и всего мира,

– заметил премьер.

Он добавил, что сейчас в Украине достаточно запасов и продовольствия. Но своими действиями россияне вредят не только Украине, но и тем странам, которые ожидают этого зерна.

Война России с Украиной может привести к голоду в некоторых странах

Заметим, что Россия и Украина являются одними из самых крупных экспортеров зерна – эти страны обеспечивают около 30% мировой пшеницы. Такие страны как Египет, Сирия, Ливан, Йемен, Алжир и Марокко сильно зависят от импорта пшеницы. К примеру, Ливан получает 96% пшеницы от России и Украины.

Если россияне и дальше будут блокировать транспортные коридоры Черного моря, цены на транспортировку резко возрастут – удвоятся или даже утроятся. Не говоря уже о том, что война в Украине, по всей вероятности, снизит экспортные возможности страны. Вскоре самые уязвимые страны, которые и так страдают от голода, станут еще более незащищенными.

Я абсолютно убежден, если война и влияние россиян будут продолжаться – они будут блокировать порты Черного моря и другие возможности экспортировать и поставлять продукты,

– сказал Шмыгаль.

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