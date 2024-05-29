Россия готовится открыть новый фронт: угроза будет не из Беларуси

Россия готовится увеличить количество военных на границе с Украиной для того, чтобы открыть новый фронт. Таким образом россияне хотят изменить планы украинского военного руководства.

Оккупанты готовятся к новому наступлению. Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что боевые действия могут развиться на северо-восточном фланге.

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Какой план у россиян

Министр обороны Украины в интервью Reutres рассказал, что Кремль планирует открыть новый фронт на Севере, чтобы использовать всю свою силу и огневую мощь против ВСУ. По словам Умерова, Россия имеет около 500 тысяч военных в Украине и у границ государства и готовится добавить еще 200 – 300 тысяч.

В то же время в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия планирует запустить ИПСО об открытии второго фронта из Беларуси. Провокационные заявления с угрозами Украине от высшего руководства как России, так и Беларуси могут появиться уже в ближайшее время.

Север нашей страны граничит и с Беларусью, и с частью России. Поэтому можно говорить как минимум о двух планах: развертывание дальнейших боевых действий вдоль всей границы Украины и России, начиная с Харькова и заканчивают Черниговом через Сумы. Второй вариант – начало боевых действий с территории Беларуси. Но этот вариант действительно скорее является ИПСО,

– отметил Роман Свитан.

Дело в том, что вряд ли белорусский диктатор Александр Лукашенко все же решится на прямое участие Беларуси в войне против Украины. Это поставит его страну под удар, как в фигуральном, так и в буквальном смысле. Поэтому Россия будет максимально разгонять фейки, чтобы не дать возможности украинскому военному руководству перебросить часть войск с севера границы на восток.

"На северо-восточном фланге россияне однозначно будут разворачивать линию фронта: от Харьковщины до Черниговщины. Там находятся десятки тысяч российских военных, и это количество будет увеличиваться. Для них важно превратить всю линию границы в линию боестолкновения", – объяснил военный эксперт.

Россияне хотят уменьшить количество украинских войск на восточном фланге от Донецка в сторону Покровска.

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