Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении экономических санкций против Украины. Говорится о расширении перечня ограничений для отдельных людей и компаний, против которых уже введены санкции.

О внесении законопроекта в Государственную думу России, сообщает местное издание ТАСС.

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Он предлагает ввести запрет на прием денег платежным агентом, например банком, и осуществление трансграничных платежей, если тот, кто должен получить деньги, внесен в санкционный список.

Кроме того, законопроект обязывает российский центробанк представить Минфину отчеты о деятельности организаций, которые осуществляют финансовые операции для тех, кто внесен в санкционный список.

Санкции России против Украины: коротко