В России планируют расширение санкций против Украины
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении экономических санкций против Украины. Говорится о расширении перечня ограничений для отдельных людей и компаний, против которых уже введены санкции.
О внесении законопроекта в Государственную думу России, сообщает местное издание ТАСС.
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Он предлагает ввести запрет на прием денег платежным агентом, например банком, и осуществление трансграничных платежей, если тот, кто должен получить деньги, внесен в санкционный список.
Кроме того, законопроект обязывает российский центробанк представить Минфину отчеты о деятельности организаций, которые осуществляют финансовые операции для тех, кто внесен в санкционный список.
Санкции России против Украины: коротко
- Россия начала вводить санкции против Украины вскоре после своего вторжения на территорию нашей страны. Сначала это были запреты на импорт определенных товаров.
- Впоследствии в 2018 году российский президент Владимир Путин ввел и персональные санкции против украинских компаний, а также отдельных политиков.
- Они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ.