Европа вообще не готова к угрозам, – Коваленко о покушении на гендиректора Rheinmetall

В НАТО подтвердили, что Россия планировала убийство руководителя немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Покушение удалось предотвратить благодаря американской разведке.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил 24 Каналу, что благодаря США европейцы могут хоть как-то противодействовать России. По его словам, нынешняя Европа не готова к угрозам.

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"В основном американской разведке удалось предотвратить это покушение. Это подтверждает, что благодаря США Европа в нынешнем виде до сих пор способна хоть как-то противодействовать России. К сожалению, нынешняя Европа вообще не готова к реальности, к угрозам", – сказал он.

Обратите внимание! Армин Паппергер рассказал, за что Россия планировала его убить. Москве не нравится то, как Rheinmetall помогает обороноспособности западных стран. Ведь из-за этого страна-агрессор чувствует угрозу. Генеральный директор немецкого оборонного концерна добавил, что о его безопасности сейчас заботится полиция. Известно, что в июле 2024 года США удалось остановить российскую операцию, направленную на убийство Армина Паппергера. Благодаря своей разведке Штаты узнали о намерении Кремля и сообщили об этом Германии.

Гибридная война в Европе

Андрей Коваленко отметил, что сейчас наблюдаются гибридные угрозы с кабелями. Россияне проверяют способность стран НАТО, в частности, европейских, реагировать на диверсии с кабелями. Были попытки поджогов определенных складов в европейских странах, дроны летали над полигонами в Германии и не только, а теперь попытка покушения.

Это фактически гибридная война, которая идет на территории Европы. Мы еще не берем информационную компоненту. А там очень много сетей российской пропаганды, с которыми не борются европейцы. Мы им предоставляем отдельную аналитику сетей, которые мы обнаруживаем. Оказывается, что они этих сетей не видели, пока мы им не предоставили. Европа полностью не готова к реальным угрозам,

– подчеркнул он.

В частности, Германия на третий год полномасштабного вторжения России в Украину до сих пор не увеличила объемы производства ракет Taurus. Однако Европа должна самостоятельно отвечать за собственную безопасность и уже давно должна была увеличить расходы на собственную оборону.

Однако в Европе все равно есть страны, которые понимают военные угрозы, которые несет Россия. В частности, говорится о Польше, Финляндии, странах Балтии.

Как европейцы реагируют на угрозы России

Глава Центра противодействия дезинформации объяснил, что россияне пытаются влиять на рядового европейца, который очень боится войны. Страна-агрессор заявляет, что Запад якобы угрожает ядерным ударом России, поэтому Кремль вынужден разместить ракету "Орешник" вблизи границы с Польшей.

У них надежда на то, что польский гражданин, а там впереди выборы, подумает, что нынешние политические элиты делают какую-то глупость. С одной стороны, их убеждают, что не нужно помогать Украине, потому что война приближается. Надежда, что среднестатистический европеец проголосует за те партии, которые Россия считает для себя более выгодными,

– отметил Андрей Коваленко.

На нынешних европейских политиков ядерные угрозы России уже не работают. Однако отдельные граждане стран Европы, которые не интересуются международными событиями, могут в это верить. Они могут увидеть в ленте новостей заголовок, который уже вызывает у них панику и негативные эмоции.