Кремль давно научился артистически и изысканно использовать свою "культуру" как средство пропаганды и продвижения пророссийских нарративов не только среди своего населения, но и за рубежом. Россия тратит миллиарды средств на установление долгосрочных связей между своими культурными учреждениями – Государственным Эрмитажем, Российской академией наук – и зарубежными музеями, научными институтами, отдельными учреждениями и представителями культурного сектора.

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Россия тратила миллионы, чтобы пропагандировать "величие" своей культуры в мире

В течение длительного времени десятки музеев и галерей заграницей не раз экспонировали коллекции из русских музеев и творения русских художников, и тех художников, чье творчество было похищено и присвоено русскими. Российские артисты, певцы и музыканты были частыми гостями на красных дорожках и закрытых вечеринках, русская музыка просачивалась в топ-чарты разных стран и осталась там надолго, а российские киноленты были представлены на всех возможных кинофестивалях по всему миру.

Вопрос продвижения своей культуры и ее богатства никогда не считался чем-то ужасным или недопустимым, наоборот – это поощряют многочисленные международные культурные институции и объединения, например ЮНЕСКО или ICCROM. Но те средства и слова, используемые Россией для представления своей культуры за рубежом, трудно назвать скромными и не агрессивными.

Сплошь и рядом Россия прибегала к скрытой пропаганде своего "величия", угнетению других культур и традиций, отрицание существования чего-то, что не связано с идеологией Кремля, продвижение идей с целью оправдания империализма внутри страны. Сегодня Россия активно использует уже наработанные материалы и площадки, каналы в свою пользу в этой войне. В настоящее время Кремль через свою культуру и ее представителей за рубежом стремится достичь двух целей:

обесценивание и нивелирование основ украинской культуры и идентичности с целью окончательного "мягкого уничтожения" и "окончательного решения украинского вопроса";

создание предпосылок для легитимации и ухода от наказания за преступления, совершенные в Украине, путем манипулирования общественными мнениями как внутри России, так и за рубежом.

Что касается первой цели – все более или менее понятно: политика решения судьбы других народов без их ведома путем уничтожения и нивелирования их культуры давно была на повестке дня российского государства.

Вторая цель появилась среди негласных приоритетов внешней политики России относительно недавно – в 2014 году. Она приобрела еще более широкую реализацию с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В ней есть больше вопросов, чем ответов. Предлагаем рассмотреть, как Россия достигает двух целей в сегодняшних условиях.

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Как Россия рассказывает миру басню о единстве трех культур

Политика Москвы относительно своей культуры и культуры других народов, в частности украинской, давно уже была известна всем. Так, еще задолго до 2014 года в речах президента России начали появляться заявления о том, что, мол, Украины как государства не существует, что карта Европы должна быть другой, что украинцев не существует как нации, а государство Украина – искусственное, поэтому и ни о какой отдельной культуре говорить нельзя.

В публичных речах Путина частенько прослеживались месседжи о необходимости защиты "законных интересов безопасности России" путем разрушения культурных и социальных порядков в других государствах. Отдельного внимания заслуживает эссе Владимира Путина 5000 слов "Об историческом единении россиян и украинцев", опубликованном на вебсайте Кремля в июле 2021 года. По сути статья стала отдельной выборкой его мнений относительно культурного и научного развития в Украине.

В этом "произведении" глава соседнего государства пытается доказать, что Украина и Россия – два брата, разделенные злой рукой Запада, кровная родня с одним языком, религией и культурой.

В подтверждение своей позиции Путин пишет: Котляревский, Сковорода и Шевченко были представителями истинного "русского мира", потому что обогатили литературный русский язык своим "народным говором", ведь часть произведений они написали на русском языке. Гоголь, по словам Путина, "патриот России, уроженец Полтавщины, писал свои произведения на русском языке с вкраплением "малороссийских народных выражений".

Не меньшее внимание к себе привлекают слова Путина относительно Валуевского циркуляра 1893 года и Эмского указа 1876 года. Мол, это было сделано с целью оградить украинцев от "польских националистов, которые хотели использовать "украинский вопрос" в своих интересах".

А относительно политики "коренизации", которую когда-то проводила советская власть, Путин считает, что это были волшебные времена. Потому что даже был избран "украинский националист Грушевский как член Академии наук, которого поддерживала Австро-Венгрия". Но, о чудо!(нет) тут же забыл добавить, что по завершению этой политики начались массовые преследования и аресты украинских культурных деятелей с последующим отрицанием существования украинского народа как такового.

Тезисы Путина воплощаться и активно распространяться в научной среде, а именно идеи о "единой истории, языке, религии и культуре трех народов – русского, украинского и белорусского". На одной из конференции историков 2008 г. ученые из Российской академии наук (далее – РАН) серьезно обсуждали вопросы формирования "коллективной идентичности православного населения российских и украинских земель". Они с гордостью высказывались об "уподоблении Московской Руси – Египта, а Украины – Израилю, который Иосиф Прекрасный, он же царь Московский, должен освободить как "свою землю", населенную его "младшими братьями".

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После событий 2013 – 2014 годов теории "русского мира" и "братской любви России к Украине" получили по-настоящему новое дыхание. В текстах российских экспертов начали все чаще появляться мнения о "загнивающем Западе", его "негативном влиянии на Украину", о том, что "своими действиями Запад создал "социокультурный раскол, приведший к социально-политической дифференциации и поляризации украинского общества".

Идеи о едином культурном пространстве, где российская культура занимала бы ведущую позицию, становились все более резкими и агрессивными. В течение 2013 – 2021 годов в российских СМИ частенько можно было встретить заголовки типа "Без СССР украинская культура превращается в ничтожность", "Россия показала пример Украине: украинские традиции и культура в Москве", или "Ничтожность украинской "культуры".

Кремль использовал украинцев-изменников, как "борцов за братский мир"

В настоящее время на временно оккупированных территориях Украины Россия активно подстраивала систему образования и культуры под свои стандарты. В школах и университетах убрали из программы все украинское – язык, историю, географию, творчество. На территории Крымского полуострова начали массово "реставрировать" культурные памятники Украины, фактически их уничтожая – пострадали Бахчисарайский дворец, Доковая Башня в Феодосии, Церковь Ивана Предтечи в Керчи и много памятников.

Особенно ужасающим периодом для культурного наследия Украины в Крыму были годы строительства трассы "Таврида". А еще в СМИ и на правительственном уровне появились месседжи о статусе Херсонеса Таврического как "колыбели российского православия".

Кроме этого, на сцене культурной пропаганды начали появляться люди, часто выходцы из Украины или других стран, которые позиционировали себя как "борцов за правду и братский мир между двумя странами". Для Кремля такие "борцы" являлись идеальным инструментом для распространения своих идеалов. Настоящий джекпот: с одной стороны – украинец по паспорту, с другой – тот самый свидетель, который своими глазами "видел сокрушительную политику сгнивающего Запада и купленного Америкой киевского режима".

Одним из таких "борцов", например, стал одессит Анатолий Вассерман, журналист, телеведущий, а с 2021 года депутат государственной думы России. В 2016 году он получил российское гражданство. Еще в 2010 году Вассерман издал свою первую книгу "Россия, включая Украину: Единение или гибель", где открыто заявил, что независимость Украины – это опасность для всего мира и, в первую очередь, для России. Его последователи могут или уже сыграли неплохую роль в поддержке российской пропаганды и режима, даже на ныне временно оккупированных территориях.

Российская культурная спецоперация в действии: россияне и их пропаганда за границей

2022 год кардинально изменил российские нарративы по культуре. Теперь они преследовали цель выполнить две задачи:

обесценивать украинскую культуру и позиционировать русскую как доминирующую,

между тем создать образ ее "невинности", а вместе с ней и всей России в этой войне для защиты от санкций и смягчения или избегания будущего наказания.

Известен случай, который произошел во время Каннского кинофестиваля в мае 2022 года. В начале полномасштабного вторжения дирекция кинофестиваля высказалась в поддержку Украины и заявила, что не будет приветствовать ни одной официальной делегации из России и не будет соглашаться на присутствие кого-либо, связанного с российским правительством.

С одной стороны на фестивале действительно не было ни павильона, ни российских журналистов. Но среди конкурсантов основной программы было имя российского режиссера Кирилла Серебренникова с лентой "Жена Чайковского". У многих возникал вопрос о его присутствии на фестивале, но дирекция с фестиваля и большинство иностранных 3MI уверенно заявляли: "Серебренников – жертва путинского режима, его фильм снят не на государственные средства, поэтому можно".

На пресс-конференции после показа своей ленты, Серебренников говорил о необходимости помочь украинским беженцам, российским военным, которые смогли выжить и вернуться домой. Режиссер говорил и о том, что "отменять" русскую культуру нехорошо, потому что "она о сочувствии к "маленьким" людям". Она, мол, о притесняющих людях, о тех, кто "борется" за правду и справедливость. И именно поэтому русская культура "носит антивоенный характер".

Здесь же Серебренников заявил традиционное "нет войне" и призвал снять санкции с Суркова и Абрамовича, несмотря на их связь с режимом и его финансирование, ведь "культура вне политики". Как ни было бы досадно, но многие люди начинают задумываться: действительно ли стоит поддерживать санкционное давление, политику канселинга всего российского – ведь "существуют хорошие россияне".

И все было бы ничего, если бы мнения о "хороших россиянах" были единственными в этом хаотическом информационном поле. К сожалению, иногда в новостной ленте становится заметным, насколько эффективно работает российская информационная пропаганда в культурной сфере.

Даже после 24 февраля: как Москве удалось закенселить украинских исполнителей в мире

Так, украинской популярной группе "Антитела" отказали в проведении благотворительного концерта с целью сбора средств на гуманитарные нужды украинцев, пострадавших с начала полномасштабного вторжения России. Он должен был состояться 29 марта в городе Бирмингем, расположенном в Великобритании. Отменили потому, что участники группы (на тот момент) были зачислены в ВСУ и имели оружие на руках.

Буквально недавно, в немецком городе Гамбург отменили концерт украинской группы "Вопли Видоплясова", которая должна была состояться 14 сентября. Так фронтмен группы Олег Скрипка прокомментировал эту ситуацию на своей странице в Instagram:

У меня за спиной прекрасный клуб "ИНДРА", где когда-то начинали играть "Битлз". Но сейчас речь пойдет не о "Битлзе", а об украинской музыке, которая неожиданным образом начала получать сопротивление "тайных сил" в Германии. Начинают отменяться наши концерты, под эгидой, что украинцы – это фашисты, и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни,

– заявил Скрипка.

Под влияние мягкой силы российской пропаганды "культурная политика" попала также и известная украинская женщина-дирижер Оксана Лынив. Еще с начала полномасштабного вторжения Оксана активно поддерживала Украину. Она организовывала концерты по всему миру в поддержку украинской культуры и пострадавших в результате вооруженного конфликта. Но случилось так, что для этих концертов Оксана приглашала как украинских, так и российских музыкантов. Так, 7 – 9 апреля 2022 года в качестве музыкального директора Коммунального театра Болонья Оксана Лынив осуществила постановку оперы Чайковского "Иоланта" в которой, по ее замыслу, должны были принять участие украинские и российские исполнители.

Украинские исполнители, узнав такой замысел, отказались стоять на одной сцене с представителями страны-агрессора. Сам спектакль впоследствии отменили "по состоянию здоровья дирижера". Кроме спектакля в апреле, Оксана Лынив попала в несколько других подобных скандалов, когда, прикрываясь лозунгом "музыка выше войны и она не принадлежит одному государству", ее ловили на сотрудничестве с российскими художниками.

Так, дирижер на своей странице в Facebook постоянно отчитывается о результатах успешного сотрудничества с российским режиссером Дмитрием Черняковым – от съемок оперы Вагнера "Летучий голландец" до благодарности за его "проукраинскую позицию".

На критику в свою сторону Оксана Лынив говорит об отсутствии границ в культуре и о том, что в ее репертуар внесены произведения российских композиторов, которые имели крепкие связи с Украиной, о том, что она работает с российскими музыкантами, публично осудившими войну.

Таким образом, перед нами предстают два кейса работы мягкой силы русской культурной пропаганды:

С одной стороны – российский кинорежиссер презентует русскую культуру на всемирном кинофестивале с лозунгом "нет войне" и олицетворяет собирательный образ "хорошего русского";

с другой стороны, мы видим пример, когда с помощью украинцев на мировую культурную арену попадают русские художники, опять же через существование образа "хорошего русского".

И вроде бы ничего плохого не случается, но своими же усилиями мир и Украина прокладывают дорогу российским деятелям культуры к площадкам, откуда можно продвигать самые яркие нарративы российской пропаганды и умело манипулировать ради счастья России.

Никто нам не помешает: россияне признали, что наступают на культурном фронте

Даже если российский художник не сторонник своего президента, он все равно является носителем российской пропаганды. Он говорит ее словами: "нет войне", "культура вне политики", "нужно держаться вместе" и так далее. Кремль так или иначе умело и активно продвигает российские нарративы о духовности и богатом историческом прошлом России, и общие корни со всем украинским, параллельно отрицая существование последнего как такового, а также о необходимости ослабления санкций и продолжения войны.

За счет допуска русской культуры на мировой рынок путинский режим создает образ одновременно величия и невиновности всего русского в этой войне. Но в то же время Кремль не забывает использовать свою воинственную методичку и рассказывать всем, что русская культура – это величественное творение Вселенной и без нее ни украинцы, ни "загнивающий Запад" выжить не смогут.

В одном из своих интервью директор музея Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал:

Наш культурный экспорт важнее импорта. Наши последние выставки за рубежом – это мощное культурное наступление. Если хотите, то своего рода спецоперация, которая многим не нравится, но мы наступаем. Никто не может помешать нашему наступлению,

– заявил директор музея.

Поэтому именно сейчас, как никогда, нужно собрать все силы и бросить их на борьбу не только физическую, но и культурную. Мы должны не только канселить присутствие русского на культурной арене, но и также восполнять появившиеся пробелы украинским или мировым культурным достоянием. Именно так у нас, украинцев, будет возможность выиграть информационную войну и обеспечить лучшее будущее своей стране и народу.

Автор статьи: Дарья Подгорная – член Межведомственной рабочей группы, созданной ПАРКС с целью разработки, согласования и выполнения совместных мероприятий по предупреждению, выявлению и предотвращению уголовных правонарушений против культурных ценностей, а также юрист ОО "Региональный центр прав человека".