После захвата российскими войсками Херсона, следующим шагом может стать оккупация Одессы. Путину нужен контроль над всей северной частью Черного моря.

Такое мнение в интервью LB.ua высказал генерал лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

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Что известно о стратегических направлениях нападения России на Украину из Крыма

По мнению американского генерала, конечной точкой в этой агрессивной кампании для Москвы станет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья от Одессы до Керчи.

Это поможет России не просто изолировать Украину от Черного моря, но и предоставить возможность полного контроля над северной частью водоема, начиная от Приднестровья и вплоть до Азовского моря.

Американский офицер уверен, что если российское руководство захочет атаковать Украину во время военных учений "Кавказ – 2020", оно попытается захватить не только Херсон, но и весь Юг Украины.

Ключевая цель России

Бен Ходжес убежден, что дамба в Новокаховке на Херсонщине является главной целью военной оккупации России.

В то же время генерал отметил, что Россия может провести такую операцию постепенно, а не внезапно. Для Путина важно будет оценить реакцию Запада.

Но если они будут контролировать эту часть Украины, то до Одессы будет рукой подать. Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует пространство вблизи Одессы, когда начинает проводить огневые учения,

– пояснил Ходжес.

Кроме того, Ходжес отметил, что для планирования нападения военное командование РФ будет внимательно анализировать военно-политические возможности Украины.

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Украинская разведка и западные военные эксперты прогнозируют новую атаку на Украину из Крыма уже в сентябре этого года во время учений "Кавказ – 2020".

Россия может захватить дамбу на Херсонщине ради восстановления водоснабжения в оккупированном Крыму. Полуостров слишком важен для Москвы, ведь именно из портов Крыма российские корабли отправляются поддерживать преступные режимы в Сирии и Ливии.

В конце июня появилась информация, что американских военных из Германии перебросят в Восточную Европу. Это должно стать, по словам представителей Пентагона, однозначным предупреждением российскому президенту Владимиру Путину.

В то же время в какую именно из европейских стран могут перебросить войска из Германии, не уточнялось. Президент США Дональд Трамп, встречаясь с польским президентом Анджеем Дудой, говорил об американском присутствии в Польше.

Что известно о войсках РФ вблизи границы с Украиной

По данным украинской разведки, вдоль госграницы Украины развернуто 28 батальйонно-тактических групп России. Сейчас завершается формирование трех новых групп – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020 – 2021 года планируют быть в полной оперативной готовности.

В наземном компоненте на Западном стратегическом направлении создана 20-я общевойсковая армия, на вооружении которой имеются оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

На Юго-западном стратегическом направлении создана 8 общевойсковая ударная армия, в которой предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК "Искандер".

С чем Россия может напасть на Украину

около 87 тысячами военнослужащих,

1100 танками,

2600 боевыми бронированными машинами,

1100 артиллерийскими системами,

360 ракетными системами залпового огня,

18 оперативно-тактическими ракетными комплексами.

В воздушном компоненте продолжается перевооружение на современные и модернизированные образцы авиационной техники (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и вертолеты разных модификаций).

В целом на базовых аэродромах вблизи украинской границы базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов.

Российские военные группы вокруг границ Украины / Инфографика ВСУ для ОБСЕ