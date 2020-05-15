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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины: с кем еще мы торгуем

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Госстат обнародовал рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины
Госстат обнародовал рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины / Landlord

В первом квартале 2020 года Украина больше всего торговала с Китаем и Россией. Правда, если вместе взять все страны ЕС, на них приходится свыше 40% внешней торговли Украины.

В целом внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I квартал 2020 года составил 2 9764,5 миллиарда долларов. Соответствующие данные обнародовала госслужба статистики на своем сайте.

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С кем больше всего торговала Украина

  • По итогам начала 2020 года Украина больше всего торговала с Китаем. Объем внешней торговли с этой страной составляет 250,1 миллиарда долларов. Это, со своей стороны, составляет 10,9% от общего объема украинского экспорта и импорта.
  • На втором месте разместилась Россия. Украина со страной-агрессором наторговала на 2 543,8 миллиарда долларов. Это равно 8,5% от общего объема. Интересно, что по итогам 2018 года РФ была первой. Но ее доля постепенно снижается.

Какие страны являются крупнейшими торговыми партнерами Украины

  • Германия (2 164,8 миллиарда долларов или 7,3%),
  • Польша (1 918,1 миллиарда долларов или 6,4%),
  • Турция (1 412,0 миллиарда долларов или 4,7%).

Относительно стран Евросоюза, то в целом на них приходится 41,5% внешнего оборота Украины.

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С какими странами Украина торговала больше всего в 2020 году / Данные Госстата

К слову, Украина уже давно планирует ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Она составит 65%. Но реализацию такого шага отсрочивали несколько раз.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Бизнес Статистика Імпорт Экспорт Торговля
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