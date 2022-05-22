Россия перебросила под Северодонецк партию новейших "Терминаторов" - разведка Великобритании

За театром боевых действий возле Северодонецка внимательно следят не только в Украине, но и в мире. Новую информацию обнародовала разведка Великобритании.

Российские кафиры изо всех сил пытаются взять именно это направление. Туда опрокидывают все возможные войска и оружие и технику.

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Российский "Терминатор" возле Северодонецка

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 22 мая сообщил, что россиянам на этом направлении нанесли значительные потери. Враг отступил на старые позиции.

В разведке Великобритании говорят, что на Северодонецком направлении могла быть развернута боевая машина поддержки танков "Терминатор". Такая в России единственная оперативная рота. То есть ВСУ так уничтожают россиян, что используют свои единственные экземпляры техники.

Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группировка сил (ЦУЗ), которая является единственным формированием, использующим эту машину. Ранее ЦУЗ понес большие потери, не сумев прорваться в восточный Киев на первом этапе вторжения,

– отмечают британцы.

Россия разработала Терминатор, проанализировав свои действия во время войны в Чечне и Афганистане. Там российские захватчики поняли, что нужно обеспечивать специальную защиту основных боевых танков.

Какую силу имеет "Терминатор" и поможет ли россиянам в наступлении

В направлении Северодонецка наступление российских захватчиков, по данным британской разведки, является одним из их непосредственных тактических приоритетов. Но, как уверяют военные Великобритании, боевые машины "Терминаторы" даже в количестве 10 штук, вряд ли окажут влияние на всю продолжающуюся там борьбу.

Отметим, что россияне не раз хвастались и нагоняли страх тем, что имеют такую технику, которой не хватает аналогов. Вроде бы она наиболее сильна и эффективна и при этом очень дорога. Но в реальности ее мощь никто не видел и это же касается и Терминатора. Но на бумаге и снаружи машина выглядит угрожающе.

Известно, что цикл конструирования такой машины был длинным. После испытаний оказалось, что она совсем не нужна на поле боя, а ее экипаж предусматривает 5 членов. В условиях нынешней войны России против Украины она якобы должна поражать операторов "Джавелинов", "Лени" и NVLAV. Но эту машину разрабатывали 30 лет, начиная еще в СССР. После продали армии в Казахстане. Всего таких машин 10, но об их боевой способности ничего неизвестно.

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