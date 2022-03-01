Как сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины, потери оккупанта с каждым днем только растут.

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В частности известно, что с начала нападения России на Украину суммарные потери противника таковы:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожено и повреждено самолетов – 29 единиц,
  • Вертолетов – 29 единиц,
  • Танков – 198 единиц,
  • ББМ – 846 единиц,
  • Артиллерийских систем – 77 единиц,
  • Средств ПВО – 7 единиц,
  • РСЗО – 24 единиц,
  • Цистерн с ГСМ – 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 единицы,
  • Катера – 2 единицы,
  • Автомобильной техники – 305 единиц.

В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются. А сам подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

ВСУ

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