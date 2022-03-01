Как сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины, потери оккупанта с каждым днем только растут.
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В частности известно, что с начала нападения России на Украину суммарные потери противника таковы:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожено и повреждено самолетов – 29 единиц,
- Вертолетов – 29 единиц,
- Танков – 198 единиц,
- ББМ – 846 единиц,
- Артиллерийских систем – 77 единиц,
- Средств ПВО – 7 единиц,
- РСЗО – 24 единиц,
- Цистерн с ГСМ – 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 единицы,
- Катера – 2 единицы,
- Автомобильной техники – 305 единиц.
В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются. А сам подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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