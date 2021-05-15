Себе в ущерб: Чехия отреагировала на внесение ее Россией в список недружественных государств
Решение России причислить Чехию к недружественным государствам – это шаг к дальнейшей эскалации отношений. Такую позицию высказали в заявлении МИД Чехии 14 мая.
Источник:České noviny
Перед тем правительство России внесло Чехию (как и США) в список недружественных иностранных государств. Это, в частности, ограничивает возможность дипломатических представительств этих государств нанимать на работу граждан России.
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Чехия считает действия России шагом к эскалации отношений
В МИД Чехии заявили, что внесение Россией этой страны в перечень недружественных – "еще один шаг к эскалации отношений". Причем не только с Чехией, но и с Европейским Союзом в целом.
Это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, особенно касаемо обязательства сторон разрешать дипломатическим представительствам функционировать должным образом и применения принципа недискриминации государств,
– говорится в заявлении.
Впрочем, такой шаг Кремля не влияет на решение Чехии об ограничении количества сотрудников посольства России в Праге. Ведь "в отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву".
- "Нам жаль, что Россия выбирает путь конфронтации – себе во вред. Этот путь будет иметь и опосредованное влияние на контакты простых граждан, развитие туризма или торговых отношений", – подытожили в правительстве Чехии.
Главное о конфликте России и Чехии
- В 2021 году Чехия подняла дело 2014, когда на складах во Врбетице произошла серия взрывов. Интересно, что там хранили оружие, которое могло достаться Украине и повлиять на ход войны на Донбассе.
- В организации диверсии во Врбетице Чехия обвинила Россию. Причастными, скорее всего, были все те же Боширов и Петров, которые фигурировали в деле об отравлении Скрипалей в Великобритании.
- Разгорелся дипломатический скандал. Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия – 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
- Дальше – больше: Чехия заявила, что вышлет еще 70 россиян. А премьер Чехии Бабиш призвал лидеров стран ЕС также выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.
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