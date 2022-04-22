Россия использует авиацию в Мариуполе
В пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили, что россияне 22-го апреля наносят удары по Мариуполю. Враг обстреливает город с помощью авиации.
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Кроме того, оккупанты блокируют украинских военных в районе "Азовстали".
На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали",
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в Мариуполе: коротко
- Российские военные практически полностью уничтожили Мариуполь, находящийся в кольце оккупантов. На комбинате "Азовсталь" в заложниках оказались более тысячи гражданских и украинские защитники. Среди них раненые и убитые.
- Российские военные сбрасывают сверхтяжелые бомбы на "Азовсталь", в результате чего под завалами оказались люди. В четверг, 21 апреля, Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь".
- Однако россияне продолжили бомбить металлургический комбинат. По данным разведки, Россия планирует продолжить наступление на "Азовсталь".
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