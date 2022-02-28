Такие данные с фронта обнародовал генеральный штаб ВСУ вечером 28 февраля. Однако там акцентировали, наши военные дают достойный отпор и продолжают успешно ликвидировать оккупантов.

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Какие города хотят захватить

Перегруппировка войск врага происходила в течение целого дня. Они также накапливали бронетехнику и ракетно-артиллерийское вооружение.

Наша разведка постоянно мониторит движение кремлевских захватчиков и установила, что накопление идет в нескольких направлениях. Прежде всего они хотят окружить и захватить Киев.

Российские оккупанты, в частности, хотят захватить:

Харьков;

Чернигов;

Одессу;

Херсон;

Мариуполь.

Значительную часть техники для захвата и обстрела мирных городов враги завозят из оккупированного Крыма и Беларуси. Однако пока все попытки штурма оккупантов были безуспешными.

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Текст сообщения из Фейсбука Генштаба ВСУ:

В течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, прежде всего с целью окружения и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя. Значительная доля военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.