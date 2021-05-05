Россия устроила 5 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке неофициальное онлайн-мероприятие, на которое привлекла членов Совета Безопасности. Там Кремль пытался распространить ложный нарратив об Украине.

Говорилось о годовщине трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Россия привлекла к мероприятию также так называемых свидетелей и участников событий, которые говорили неправду о событии.

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Это были люди, которые скрываются от правоохранительных органов Украины в России или на подконтрольной ей территории. В частности, среди них был экс-заместитель начальника главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области Дмитрий Фучеджи. Он находится в розыске.

Агрессию России осудили

Несмотря на все старания, большинство участников мероприятия осудили агрессию России. Они выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

В совместном заявлении членов Совбеза ООН Эстонии, Ирландии, Франции, Норвегии, США, Великобритании, а также Бельгии и Германии говорится о том, что они сожалеют по поводу преднамеренной попытки России отвлечь внимание международного сообщества от агрессии в отношении Украины.

Они выразили глубокое сожаление относительно трагической гибели людей в Одессе. После этого призвали Россию:

прекратить политизировать человеческие трагедии;

прекратить всю свою агрессивную и дестабилизирующую деятельность;

осуществить деэскалацию, прекратив наращивать войска вдоль границ Украины;

немедленно прекратить временную оккупацию территории Украины.

Также добавили, что действия России вызывают глобальное беспокойство и нарушают международное право.

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