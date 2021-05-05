Россия пыталась распространить ложный нарратив в ООН: на этот раз – о трагедии в Одессе 2 мая
Россия устроила 5 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке неофициальное онлайн-мероприятие, на которое привлекла членов Совета Безопасности. Там Кремль пытался распространить ложный нарратив об Украине.
Источник:Укринформ
Говорилось о годовщине трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Россия привлекла к мероприятию также так называемых свидетелей и участников событий, которые говорили неправду о событии.
К теме Трагедия в Одессе 2 мая: куда зашло следствие и возможно ли примирение
Это были люди, которые скрываются от правоохранительных органов Украины в России или на подконтрольной ей территории. В частности, среди них был экс-заместитель начальника главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области Дмитрий Фучеджи. Он находится в розыске.
Агрессию России осудили
Несмотря на все старания, большинство участников мероприятия осудили агрессию России. Они выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
В совместном заявлении членов Совбеза ООН Эстонии, Ирландии, Франции, Норвегии, США, Великобритании, а также Бельгии и Германии говорится о том, что они сожалеют по поводу преднамеренной попытки России отвлечь внимание международного сообщества от агрессии в отношении Украины.
Они выразили глубокое сожаление относительно трагической гибели людей в Одессе. После этого призвали Россию:
- прекратить политизировать человеческие трагедии;
- прекратить всю свою агрессивную и дестабилизирующую деятельность;
- осуществить деэскалацию, прекратив наращивать войска вдоль границ Украины;
- немедленно прекратить временную оккупацию территории Украины.
Также добавили, что действия России вызывают глобальное беспокойство и нарушают международное право.
Трагедия в Одессе 2 мая: что известно
- В Одессе 2 мая 2014 года участники Антимайдана напали на украинских активистов. Это случилось в центре города.
- Во время столкновений состоялась стрельба, погибли несколько человек.
- После этого антимайдановцев оттеснили к Куликовому полю. Там они забаррикадировались в Доме профсоюзов.
- Впоследствии в здании произошел пожар, в результате которого погибли 48 участников массовых беспорядков.
Поделиться новостью