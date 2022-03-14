Российская пропаганда даже заявляет, что Рено, как сотрудник американской разведки, якобы участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. Фейк опроверг советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Лещенко подчеркнул, что Россия ставит под сомнение статус Рено как американского журналиста, чтобы уменьшить факт трагедии.

Брент Рено является известным режиссером и автором многих фильмов о военных действиях в разных уголках планеты. Уничтожив американского журналиста, российская пропаганда пытается умалять факт происшествия,

– заявил Лещенко.

В то же время российские пропагандисты сами запутались в своей лжи. Лещенко отметил, что Россия начинает обвинять в убийстве Рено уже и Украину. Конечно, это ложь.