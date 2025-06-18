Об этом сообщили в благотворительном фонде, который помогает бездомным животным Украины "12 Вартових", передает 24 Канал. Враг прицельно ударил 2 ракетами по стабилизационному пункту для животных.
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Выжили ли животные
Известно, что по состоянию на 18 июня в клинике находились 23 животных. 17 – в вольерах и месте для прогулок. Еще 6 – в клетках и боксах после операции.
К счастью, ни одно животное не погибло в результате прилета. У четырех зафиксировали сильную контузию.
Последние дни мы вывозили животных ежедневно, как чувствовали. Вчера вывезли 61 животное. Все животные живы. Это главное. 4 – сильно контужены. Пострадало все, что мы накапливали годами – клетки, боксы, медицина, препараты, вакцины... Все. Рентген живой. Спасибо за помощь всем, кто сразу позвонил нам,
– отметили представители Фонда.
В конце концов в "12 Вартових" поблагодарили неравнодушных за помощь. Все животные уже направляются на другие локации к партнерам. Есть надежда, что в конце концов каждому удастся найти свою семью.
Помочь фонду "12 Вартових" можно по ссылке – 12vartovykh.com/rekvizyty