Находилось 23 животных: Россия ударила по ветклинике в Краматорске

18 июня российские оккупанты ударили двумя ракетами по клинике для животных в Краматорске. На тот момент там находились 23 животных.

Об этом сообщили в благотворительном фонде, который помогает бездомным животным Украины "12 Вартових", передает 24 Канал. Враг прицельно ударил 2 ракетами по стабилизационному пункту для животных.

Читайте также В общежитии Краматорска произошел взрыв: погиб 15-летний парень, еще двое подростков – тяжелые

Выжили ли животные

Известно, что по состоянию на 18 июня в клинике находились 23 животных. 17 – в вольерах и месте для прогулок. Еще 6 – в клетках и боксах после операции.

К счастью, ни одно животное не погибло в результате прилета. У четырех зафиксировали сильную контузию.