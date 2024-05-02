"Детям порезало ноги и руки": местные рассказали об ужасной атаке КАБами по Дергачам – фото
Российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по Дергачам Харьковской области. Зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру и частные дома.
По предварительным данным, ранения получили 8 детей и 76-летний мужчина. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала в городе и пообщалась с родственниками пострадавших.
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Последствия попадания по фитнес-клубу
Около 16:12 россияне ударили КАБами по Дергачам. Одна бомба упала недалеко от спортивного клуба, где на тот момент восемь детей занимались каратэ. Всех госпитализировали: у четырех – легкие повреждения, у других – ранения средней тяжести.
Из-за того, что дети занимались без обуви, они получили резаные ранения нижних конечностей и рук. Девочка побежала сказать, что закончила занятия в группе. Но даже не добежала. Все случилось за считанные секунды. Детей не успели вывести в безопасное место,
– отметила директор заведения Яна Коробец.
По ее словам, тревога в городе не звучала. Боеприпас упал позади спортивного клуба, попав в землю. К счастью, выбило только окна. Если бы попало в дом, последствия были бы катастрофическими.
Спортивный комплекс после вражеского удара/ Фото Владимир Павлов
Последствия попадания по частному сектору
Также одно попадание было в частную застройку. В нескольких домах выбило окна и двери, повредило мебель и разрушило погреба. Ранения получил 76-летний мужчина, который находился в своей комнате.
Да ничего он, уже ходит, убирает. Невестка получила стресс, давление повысилось. Но брат больше всего пострадал. У нас есть жилье. А ему нужна большая помощь,
– сказала сестра раненого.
На месте работают спасатели, врачи и службы ГВА. Всем пострадавшим оказывают помощь, в частности, перекрывают крыши и закрывают окна.
Пострадавший убирает территорию после вражеского удара/ Фото Владимир Павлов
Если местные хотят уехать, но некуда, их обеспечат жильем. Впоследствии оформят поддержку через "єВідновлення" в Дие, чтобы пострадавшие могли восстановить свои дома.
Руководитель городской военной администрации Вячеслав Задоренко рассказал, что Россия била по Дергачах планировочным боеприпасом УМПБ-30.
Россия не прекращает террор Харькова
- Во время вражеского обстрела 1 мая попадание зафиксировано в Киевском районе города. Мэр Игорь Терехов сообщил, что было два удара КАБами. Первый попал в землю в лесополосе, а другой попал в частные жилые дома.
- Несколькими днями ранее, 29 апреля, оккупационные войска также нанесли удар по Харькову КАБами. Тогда под ударом так же оказался Киевский район города. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате атаки пострадал 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями.
- Перед этим российские войска атаковали Харьков 27 апреля. Тогда враг бил по городу ракетами. От удара пострадал медицинский комплекс, в котором находилось более 1000 человек. К счастью, ракеты попали в землю. Предварительно, Россия била из ЗРК С-300.