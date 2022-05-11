Россия уже убила в Украине 226 детей, количество раненых выросло до 417

Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения России. Официальное количество детей-жертв не изменилось – 226. Однако возросло количество раненых – 417.

Жертв среди детей может быть больше

Данные о количестве пострадавших детей в войне по состоянию на утро 11 мая сообщили в Офисе генпрокурора.

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Цифры не окончательные, ведь идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 417,

– говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Больше всего детей пострадало:

в Донецкой области – 139,

Киевской – 116,

Харьковской – 99,

Черниговской – 68,

Херсонской – 46,

Луганской – 45,

Николаевской – 44,

Запорожской – 28,

Сумской – 17,

в г. Киеве – 16,

Житомирской – 15.

Россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру

Ювенальные прокуроры отметили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов оккупационной армией России украинских городов и сел повреждено 1 657 учебных заведений, 139 из них разрушены полностью.

К слову, 10 мая россияне обстреляли школу-интернат для детей с особыми потребностями в Луганской области. Учреждение было с современным ремонтом и оборудованием. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Всех воспитанников из школы ранее эвакуировали.

Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру украинских городов.

Кроме того, россияне убивают наших детей, оставляя боеприпасы на улицах городов. Так, в Днепропетровской области ребенок нашел боеприпас от кассетного снаряда. Мальчик принес его домой, и взрывчатка сдетонировала. Ребенку было 12 лет.

В Днепропетровской области это уже шестая смерть из-за таких боеприпасов.

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