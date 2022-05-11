Россия уже убила в Украине 226 детей, количество раненых выросло до 417
Источник:Офис генпрокурора
Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения России. Официальное количество детей-жертв не изменилось – 226. Однако возросло количество раненых – 417.
Жертв среди детей может быть больше
Данные о количестве пострадавших детей в войне по состоянию на утро 11 мая сообщили в Офисе генпрокурора.
Внимание Российские войска снова обстреляли Днепропетровщину с территории Херсонской области
Цифры не окончательные, ведь идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 417,
– говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Больше всего детей пострадало:
- в Донецкой области – 139,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 99,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 46,
- Луганской – 45,
- Николаевской – 44,
- Запорожской – 28,
- Сумской – 17,
- в г. Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
Россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру
Ювенальные прокуроры отметили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов оккупационной армией России украинских городов и сел повреждено 1 657 учебных заведений, 139 из них разрушены полностью.
К слову, 10 мая россияне обстреляли школу-интернат для детей с особыми потребностями в Луганской области. Учреждение было с современным ремонтом и оборудованием. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Всех воспитанников из школы ранее эвакуировали.
Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру украинских городов.
Кроме того, россияне убивают наших детей, оставляя боеприпасы на улицах городов. Так, в Днепропетровской области ребенок нашел боеприпас от кассетного снаряда. Мальчик принес его домой, и взрывчатка сдетонировала. Ребенку было 12 лет.
В Днепропетровской области это уже шестая смерть из-за таких боеприпасов.
Обратите внимание – россияне разлучили 4-летнюю девочку с мамой: смотрите видео