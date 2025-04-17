Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Смотрите также Россия атаковала ракетами и "Шахедами": как отработали силы ПВО

Враг атаковал объект ДТЭК в Днепропетровской области

Утром в четверг, 17 апреля, враг атаковал дронами производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области. Указывается, что зафиксированы существенные повреждения в результате атаки противника.

Здания и техника получили серьезные повреждения,

– говорится в сообщении.

Известно, что, к счастью, сотрудники не пострадали.

"Делаем все возможное, чтобы электроснабжение Днепропетровщины было без перебоев", – добавили в ДТЭК.

Подчеркнем, что несмотря на договоренности Россия продолжает нарушать "энергетическое перемирие". В общем оккупанты уже более 30 раз нарушили соглашение о прекращении огня в энергетике.

К слову во время брифинга представитель МИД Украины Георгий Тихий в среду, 16 апреля, рассказал, что только за последние сутки российская армия нанесла разрушения 3 энергетическим объектам в нескольких областях Украины.

Под прицелом врага были трансформаторы в Николаевской области и в окрестностях Херсона. Также агрессор повредил линию электропередач в Полтавской области.