Об этом в трансляции 24 каналу рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. Россия использовала экс-регионала, как рассказал журналист, в своих интересах, а потом избавилась.

К теме В Москве на 9 лет осудили украинского экс-нардепа Павла Климца

Денис Казанский отметил, что Климец захотел в 2017 году вернуть контроль над коньячным заводом "Бахчисарай", однако не получилось. Размер взятки составлял 20 миллионов рублей (около 330 тысяч долларов).

Казанский: История со взяткой – поучительная

Казанский считает, что это очень суровый приговор для человека, который является долларовым мультимиллионером. Экс-чиновнику уже вряд ли кто-то поможет в этой ситуации.

"Эта история очень поучительна для всех. Она показывает, что Россия всегда кинет. Даже если Кремль на каком-то этапе предлагает условия, это еще не гарантия. Завтра вас точно так же могут объявить врагом России, бросить куда-то за решетку и фактически никто тогда не поможет", – пояснил журналист.

Кто такой Павел Климец?

Это украинский политик и бизнесмен, родом из оккупированного Донецка. Был депутатом Верховной Рады V и VI созывов (2006 – 2007, 2007 – 2012 годов). В 2011 – 2015 годах Климец входил в сотню самых богатых людей Украины. По оценке "Forbes Украина" на 26 апреля 2019 года, состояния бизнесмена оценивались в 34 миллиона долларов. По оценке Dragon Capital, по итогам 2018 года его состояния составили всего 99 миллионов долларов.

По прогнозам Казанского, бизнес Климца не будет принадлежать ему, а перейдет скорее всего к тем людям, которые хотели его забрать. Говорится о бандитских российских структурах.

Осудили не за взятку, – Казанский

По словам Казанского, дело было не таким простым, как кажется. Экс-регионал просто дал взятку не тем людям.

Понятно, что в России просто так за взятку никого не арестовывают. Если арестовали, это была политическая история. Была конкретная задача – арестовать именно этого человека,

– отметил журналист.

Возможно, и взятки той не было. "Это официальная версия россиян, однако факт остается фактом", – сказал Казанский.

"Благодарность" за измену Украине

По мнению Казанского, Россия таким образом "поблагодарила" человеак, который имел пророссийские позиции.

"Климец не был каким-то прозападным деятелем. Он не был украинским националистом, которых так ненавидят в России. Он был абсолютно с пророссийской политсилы", – отметил член ТКГ.

Стоит прочитать С главаря боевиков до заключенного: как в России осудили друга Захарченко

Медийник считает, что экс-регионал именно тот, кого Россия защищает на словах. Однако потом же на самом деле закрывает в СИЗО и тюрьмы. Единственный путь для украинского бизнеса, по словам журналиста, – это не сотрудничать с Россией.

Трансляция с Денисом Казанским на 24 канале: смотрите видео