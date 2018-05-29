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Россия – это дикий зверь, который должен сидеть в клетке, – Гройсман о гибели девочки на Донбасс

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Гройсман отреагировал на убийство боевиками 15-летней девочки Дарьи на Донбассе
Гройсман отреагировал на убийство боевиками 15-летней девочки Дарьи на Донбассе / Фото из свободных источников

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в гибели 15-летней девочки Дарьи под Торецком на Донетчине, которая стала жертвой враждебных действий оккупантов.

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

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Отметим, 28 мая в оккупированном поселке Зализное вблизи Торецка в результате попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья, которая за три дня до смерти отпраздновала свой день рождения.

Премьер-министр напомнил, что девочка была во дворе дома своей бабушки, когда прилетел артиллерийский снаряд. Он разорвался за три метра от школьницы, из-за чего она получила много ранений и погибла на месте.

Сколько еще нужно доказательств, смертей детей и их родителей, чтобы весь мир понял, что Россия – это дикий зверь, который должен сидеть в клетке? Эта страна-убийца не жалеет людей, ни своих, ни чужих, уничтожая их тысячами,
– подчеркнул Грйосман.

Он также выразил соболезнования всем близким девушки заметив, что "страшнее горя невозможно представить".

Напомним, полиция Донетчины открыла уголовное производство по факту гибели 15-летней девочки под Торецком в результате попадания снаряда боевиков. Правоохранители квалифицировали произошедшее по статье "Теракт".

Теги: Новости Украины Украина – Россия Жертвы Война на Донбассе Новости Донецка Несовершеннолетние Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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