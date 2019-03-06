"Россия – это Мордор": отец пленного моряка рассказал, почему в РФ не оперируют его сына

26 февраля россияне должны были прооперировать раненого украинского военнопленного моряка Василия Сороку, состояние которого постоянно ухудшается. Однако, по информации адвокатов, операцию перенесли на неопределенный срок.

Об этом сообщил отец Василия Сороки – Виктор в интервью "100 дней неволи: отец пленного моряка о том, как РФ наказывает пленников за отказ сотрудничать".



Военопленный моряк Василий Сорока / фото Громадское

В РФ объясняют перенос операции проведением обследования и сбором необходимых анализов.

Раньше сыну провели обследование в московской клинике, которое показало, что перебиты три сухожилия на левой руке и повреждены 2 нерва. Также в руке обнаружили еще один осколок, который застрял в костной ткани. По информации россиян и представителя европейского института омбудсменов Нины Карпачевой, на следующей неделе россияне обещают прооперировать моего сына и позшивать все, что перебито. Но я не уверен, что их словам можно верить. Потому что в течение 100 дней ему не оказали надлежащей медицинской помощи. Если они его не прооперируют, то загонят в увечье, – сообщил Сорока.

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Он сообщил, что Россия лишь однажды оказала помощь раненому моряку. Так, в Керчи вытащили большой осколок из руки и зашили артерию. По словам отца пленного, рука Василия Сороки не будет функционировать должным образом без оперативного вмешательства, поскольку повреждены сухожилия и нервы. Ее надо лишь сшивать.

Не только Украине не удалось добиться от России специализированной медпомощи. Этого не удалось сделать ни Европе, ни всему цивилизованному миру. Потому что Россия – это страна Мордор, которая игнорирует все законы и мировой порядок,

– добавляет отец военнопленного.

Виктор Сорока также отметил, что факт неоказания медицинской помощи – элемент психологического давления на пленников. Когда пленные находились в СИЗО "Матросская тишина", где было медучреждение, их не лечили.

Его не лечили, несмотря на то, что состояние только ухудшалось: рука постоянно опухала и не восстанавливалась. Это свидетельствует о том, что России глубоко наплевать на здоровье украинских военнопленных. Когда российских офицеров Ерофеева и Александрова задержали в зоне АТО, их доставили в Киев и за неделю сделали 8 операций. Это говорит о том, что мы даже оперировали врага, который пришел убивать украинцев, потому что Украина выполняет нормы международного права! А Россия даже не реагирует на просьбы как Украины, так и Красного Креста и других международных организаций, чтобы спасти здоровье военнопленных,

– констатировал Сорока.

По словам отца, Виктор Сорока находится в СИЗО в Лефортово, где нет ни горячей воды, ни условий. Отец расценивает это также психологическим давлением и наказанием за то, что украинские пленники не идут на сотрудничество со следователями ФСБ.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. В итоге Кремль захватил 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взял в плен 24 моряка – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.