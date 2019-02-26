Россия – прочь: в Симферополе вывесили баннер с призывом к оккупантам убраться из Крыма
В оккупированном Симферополе на одной из дорог вывесили баннер с призывом к россиянам убираться с крымской земли.
Баннер с надписью, которая адресована оккупантам, вывесили утром 26 февраля. Фотографию с ним опубликовал на своей Facebook-странице глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации. На фотографии – Симферополь 26 февраля 2019 года в 5 утра. Сопротивление продолжается!
– написал Чубаров.
Отметим, что на баннере красуется надпись: "Россия – вон! Крым – наш дом" ("Росія – геть! Крим – наш дім!"– 24 канал).
Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.