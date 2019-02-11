Россия – раненый медведь, бросающийся во все стороны, – США о роли РФ в "венесуэльском вопросе"

Невозможно предсказать, как именно Россия повлияет на ход событий в Венесуэле. В частности, не стоит исключать, что Москва рискнет отправить свои военные силы на поддержку режима Мадуро.

Председатель Объединенного командования Вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки Крэйг Фаллер заявил, что Штаты хотели бы решить так называемый "венесуэльский вопрос" дипломатическим путем и избежать решения конфликта военным путем.

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И наконец, введет США миротворческий контингент в Венесуэлу или нет, напрямую зависит от действий Кремля в стране, намекнул Фаллер в интервью "Голосу Америки".

Россия – это почти как раненый, ослабленный медведь, который просто бросается. И я не могу предсказывать, что сделает РФ, да и не хочу предсказывать. Мы видели, что они сделали (в Сирии – 24 канал), и я думаю, что нам надо быть готовыми к тому, что может произойти в будущем,

– сказал он.

Что происходит в Венесуэле?

По словам американского военного, влияние России и Китая особенно ощутимо в "недемократических" странах региона – Кубе, Венесуэле и Никарагуа.

"Национальная оборонная стратегия США обращает внимание на РФ и Китай. Но это различные ситуации. Китай – это экономическая мощь, что усиливается, и у них есть вполне легитимные экономические и бизнес-интересы в мире. Но при этом они не играют по устоявшимся правилам. Если говорить о России, то здесь возможно все", – добавил Фаллер.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?

За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.