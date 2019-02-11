Россия – раненый медведь, бросающийся во все стороны, – США о роли РФ в "венесуэльском вопросе"
Невозможно предсказать, как именно Россия повлияет на ход событий в Венесуэле. В частности, не стоит исключать, что Москва рискнет отправить свои военные силы на поддержку режима Мадуро.
Председатель Объединенного командования Вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки Крэйг Фаллер заявил, что Штаты хотели бы решить так называемый "венесуэльский вопрос" дипломатическим путем и избежать решения конфликта военным путем.
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И наконец, введет США миротворческий контингент в Венесуэлу или нет, напрямую зависит от действий Кремля в стране, намекнул Фаллер в интервью "Голосу Америки".
Россия – это почти как раненый, ослабленный медведь, который просто бросается. И я не могу предсказывать, что сделает РФ, да и не хочу предсказывать. Мы видели, что они сделали (в Сирии – 24 канал), и я думаю, что нам надо быть готовыми к тому, что может произойти в будущем,
– сказал он.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционера заявили немало стран мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
По словам американского военного, влияние России и Китая особенно ощутимо в "недемократических" странах региона – Кубе, Венесуэле и Никарагуа.
"Национальная оборонная стратегия США обращает внимание на РФ и Китай. Но это различные ситуации. Китай – это экономическая мощь, что усиливается, и у них есть вполне легитимные экономические и бизнес-интересы в мире. Но при этом они не играют по устоявшимся правилам. Если говорить о России, то здесь возможно все", – добавил Фаллер.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?
За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.