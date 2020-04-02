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      Россия блокирует транзит груза, необходимого для борьбы с COVID-19 для Украины

      - Читати новину українською
      Єгор Божок / Укрінформ

      Уже больше недели в Украину не может попасть гуманитарный груз, в котором есть товары медицинского назначения, необходимые для борьбы с коронавирусом.

      Транзит блокирует российская власть. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем твиттере.

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      ООН, президент США Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже больше недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза товаров медицинского назначения для Украины во время борьбы с COVID-19,
      – говорится в заметке.

      Божок также добавил, что такие действия показывают "истинное лицо Путина и кремлевского режима".

      Заметим, что Россия пытается показать себя с наилучшей стороны перед Западом во время пандемии коронавируса. Так, из РФ в США на днях поступил гуманитарный груз с медоборудованием и средствами защиты. И это в то время, когда в России фиксируют серьезную вспышку COVID-19.

      Правда, впоследствии в Госдепе США заявили, что поставка российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, что в Москве назвали "гуманитарной помощью", американская сторона оплатила.


      Сколько времени живет коронавирус на различных поверхностях / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Украина – Россия МИД Украины
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