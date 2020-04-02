Россия блокирует транзит груза, необходимого для борьбы с COVID-19 для Украины

Уже больше недели в Украину не может попасть гуманитарный груз, в котором есть товары медицинского назначения, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Транзит блокирует российская власть. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем твиттере.

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ООН, президент США Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже больше недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза товаров медицинского назначения для Украины во время борьбы с COVID-19,

– говорится в заметке.

Божок также добавил, что такие действия показывают "истинное лицо Путина и кремлевского режима".

Заметим, что Россия пытается показать себя с наилучшей стороны перед Западом во время пандемии коронавируса. Так, из РФ в США на днях поступил гуманитарный груз с медоборудованием и средствами защиты. И это в то время, когда в России фиксируют серьезную вспышку COVID-19.

Правда, впоследствии в Госдепе США заявили, что поставка российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, что в Москве назвали "гуманитарной помощью", американская сторона оплатила.



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