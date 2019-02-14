Россия до сих пор в топе: откуда в Украину чаще всего переводили деньги в 2018 году

В 2018 году в Украину перевели 2,3 миллиарда долларов. В топ-3 стран, откуда присылают деньги украинцам через официальные платежные системы, расположились США, Израиль и Россия.

Согласно данным Нацбанка, Украина получила в 8 раз больше денежных переводов, чем отправила за пределы страны – всего 294 миллиона долларов. При этом информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, не учитывали.

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От куда больше всего переводили денег в Украину:

из США – 17%;

из Израиля – 13%;

из России – 9%;

из Италии – 8%;

из Польши – 7%;

из других стран (221) – 46%;

Куда чаще всего переводили деньги из Украины:

в Россию – 36%;

в Грузию – 10%;

в Китай – 6%;

в Азербайджан – 6%;

в Узбекистан – 4%;

в другие страны (192 страны) – 38%;

Перевод денег внутри Украины в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом на 5,541 миллиарда гривен – до 150,53 миллиарда гривен.

Откуда в Украину чаще всего переводили деньги в 2018 году