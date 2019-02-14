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      Россия до сих пор в топе: откуда в Украину чаще всего переводили деньги в 2018 году

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      Откуда в Украину чаще всего переводили деньги в 2018 году
      Откуда в Украину чаще всего переводили деньги в 2018 году / mind.ua

      В 2018 году в Украину перевели 2,3 миллиарда долларов. В топ-3 стран, откуда присылают деньги украинцам через официальные платежные системы, расположились США, Израиль и Россия.

      Согласно данным Нацбанка, Украина получила в 8 раз больше денежных переводов, чем отправила за пределы страны – всего 294 миллиона долларов. При этом информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, не учитывали.

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      От куда больше всего переводили денег в Украину:

      • из США – 17%;
      • из Израиля – 13%;
      • из России – 9%;
      • из Италии – 8%;
      • из Польши – 7%;
      • из других стран (221) – 46%;

      Куда чаще всего переводили деньги из Украины:

      • в Россию – 36%;
      • в Грузию – 10%;
      • в Китай – 6%;
      • в Азербайджан – 6%;
      • в Узбекистан – 4%;
      • в другие страны (192 страны) – 38%;

      Перевод денег внутри Украины в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом на 5,541 миллиарда гривен – до 150,53 миллиарда гривен.

      Откуда в Украину чаще всего переводили деньги в 2018 году

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      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Статистика
      Источник: 24 Канал
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