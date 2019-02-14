Россия до сих пор в топе: откуда в Украину чаще всего переводили деньги в 2018 году
В 2018 году в Украину перевели 2,3 миллиарда долларов. В топ-3 стран, откуда присылают деньги украинцам через официальные платежные системы, расположились США, Израиль и Россия.
Согласно данным Нацбанка, Украина получила в 8 раз больше денежных переводов, чем отправила за пределы страны – всего 294 миллиона долларов. При этом информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, не учитывали.
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От куда больше всего переводили денег в Украину:
- из США – 17%;
- из Израиля – 13%;
- из России – 9%;
- из Италии – 8%;
- из Польши – 7%;
- из других стран (221) – 46%;
Куда чаще всего переводили деньги из Украины:
- в Россию – 36%;
- в Грузию – 10%;
- в Китай – 6%;
- в Азербайджан – 6%;
- в Узбекистан – 4%;
- в другие страны (192 страны) – 38%;
Перевод денег внутри Украины в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом на 5,541 миллиарда гривен – до 150,53 миллиарда гривен.
Откуда в Украину чаще всего переводили деньги в 2018 году