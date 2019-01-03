Россия должна бороться, – Трамп призвал РФ принять участие в войне в Афганистане

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Пакистан и Индию активно участвовать в войне в Афганистане.

Об этом сообщает RFE/RL.

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Говоря о борьбе с талибами и группировкой "Исламское государство" в Афганистане, Трамп призвал приближенные к региону страны "бороться".

Посмотрите на другие страны, Пакистан там. Они должны бороться. Россия должна бороться,

– отметил глава Белого дома.

Что известно про движение "Талибан"?"Талиба́н" — радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Учредителями движения стали 30 студентов. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белая одежда. В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы в 1992 году, талибы призывали афганское общество к единению и миру под знаменем ислама. В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" внесено в список террористических организаций, а его деятельность запрещена.

К слову, Дональд Трамп уже неоднократно выступал против длительного присутствия американских войск в Афганистане и уже объявил о подготовке существенного сокращения роли сил США в этой стране. Речь идет прежде всего об уменьшении контингента вдвое – с 14 до 7 тысяч военных.

Кроме того, в телевизионных комментариях во время заседания своего кабинета Трамп также упомянул, вмешательство Москвы в Афганистане в 1980-х годах.

Причина, почему Россия была в Афганистане, потому, что террористы собирались в Россию. Она была правой быть там. Проблема в том, что это была жесткая борьба. И они буквально обанкротились. Они снова стали называть Россией, как противопоставление Советскому союзу,

– добавил Трамп.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.