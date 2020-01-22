Россия должна брать пример с Украины в воле к переговорам, – заявление ЕС
Евросоюз в очередной раз обратился к России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и выполнять договоренности нормандской встречи. ЕС отметил конструктивный подход и политическую волю украинских властей и призвал Россию поступать так же.
Об этом говорилось в заявлении Евросоюза, произнесенном во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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Мы высоко ценим роль ТКГ в содействии взаимному освобождению удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Это был долгожданный шаг в правильном направлении,
– заявили в ЕС.
Добавив, что освобождение всех находящихся украинцев в России, на территории оккупированного Донбасса, Крыма должно продолжаться. В ЕС призвали стороны добросовестно выполнять свои обязательства. В частности, взятые на нормандском саммите 9 декабря 2019 года.
"В этом контексте мы отдаем должное украинскому руководству за его конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта. А также призываем Россию действовать так же", – добавили в Евросоюзе.
Что известно о пленных украинцах
- 29 декабря во время большого обмена на территорию Украины вернулись 76 пленников.
- В заключении на подконтрольной российским боевикам территории Донбасса остаются еще около 300 украинцев.
- Кроме того, по данным уполномоченной ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, еще 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах несвободы на территории России и временно оккупированного Крыма. Среди них 86 крымских татар.