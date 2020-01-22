Россия должна брать пример с Украины в воле к переговорам, – заявление ЕС

Евросоюз в очередной раз обратился к России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и выполнять договоренности нормандской встречи. ЕС отметил конструктивный подход и политическую волю украинских властей и призвал Россию поступать так же.

Об этом говорилось в заявлении Евросоюза, произнесенном во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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Мы высоко ценим роль ТКГ в содействии взаимному освобождению удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Это был долгожданный шаг в правильном направлении,

– заявили в ЕС.

Добавив, что освобождение всех находящихся украинцев в России, на территории оккупированного Донбасса, Крыма должно продолжаться. В ЕС призвали стороны добросовестно выполнять свои обязательства. В частности, взятые на нормандском саммите 9 декабря 2019 года.

"В этом контексте мы отдаем должное украинскому руководству за его конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта. А также призываем Россию действовать так же", – добавили в Евросоюзе.

Что известно о пленных украинцах