Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа, – Хезер Науерт

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науерт заявила, что американская сторона рассчитывает на возобновление "Газпромом" поставок газа в Украину.

Об этом она написала в своем Twitter.

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"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", — заявила Науэрт.

Она добавила, что Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 березня 2018 р.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".