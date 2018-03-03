Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа, – Хезер Науерт
Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науерт заявила, что американская сторона рассчитывает на возобновление "Газпромом" поставок газа в Украину.
Об этом она написала в своем Twitter.
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"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", — заявила Науэрт.
Она добавила, что Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".