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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия должна освободить Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть, – Волкер

112 Читати новину українською
Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая
Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая / Facebook Людмилы Денисовой

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обратился к России с призывом освободить незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже почти три месяца.

Об этом Он написал в своем Twitter после того, как стало известно об ухудшении состояния здоровья украинского режиссера.

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Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть. "Признание", пожалуй, добыто под пытками... Россия должна быть лучше этого,
– написал Волкер.

10 августа исполняется уже 89-й день голодовки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Накануне его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние брата не просто плохое – оно катастрофическое – он практически не встает. Лично просить о помиловании Олег Сенцов отказался.

7 августа адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о значительном ухудшении его состояния. У режиссера снизился уровень гемоглобина, а сердцебиение замедлилось до 40 ударов за минуту.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики голодовка Курт Волкер Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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