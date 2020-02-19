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      Россия еще не достигла своей цели, – Уолкер объяснил, чего Путин на самом деле хочет от Украины

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      Волкер пояснив, чого Путін насправді хоче від України / 24 канал

      Россия ставит перед собой стратегическую цель в отношении Украины – и до сих пор хочет ее достичь. Однако Кремль больше стремится к контролю над Украиной, чем к ее распаду.

      В Украине пока остается один вариант: создавать условия для того, чтобы Путин захотел уйти. Об этом сказал экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер в интервью "Европейской правде".

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      Он подчеркнул – Украина не сможет вернуть оккупированный Крым и Донбасс силой, как это сделала Россия.

      Путин и Россия оккупировали Донбасс и Крым, используя военную силу. Однако никто даже не рассматривает возможность того, что Украина вернет их так же – силой, потому что это невозможно сделать,
      – пояснил он.

      Уолкер объяснил, что сделать так, чтобы Россия решила уйти, – это значит помогать Украине и усиливать вашу способность сопротивляться российской агрессии. Кроме того, необходимо "помогать Украине становиться сильнее и демонстрировать России, что оккупация украинских территорий ей только вредит".

      "Конечно, Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута – ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой, услужливой для Москвы. Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более желаемый для России вариант – это контроль", – сказал Уолкер.

      При этом эксперт добавил, что Украина стала сильнее, потому что "экономика растет, инфляция и кредитные проценты падают".

      Украинская армия стала несравненно сильнее, чем была шесть лет назад. Вы начали получать летальное оружие от США. У вас есть четкая международная поддержка. И самое главное – украинский народ сегодня имеет очень сильную и четкую национальную идентичность, а также стремление быть частью Европы,
      – добавил Уолкер.

      Важно! Боевики не прекращали нарушать режим прекращения огня на Донбассе, а 18 февраля осуществили самую масштабную с 2018 года атаку на украинские позиции возле Золотого. Враг пытался прорваться сквозь линию разграничения, однако воины ВСУ дали достойный ответ – все точки остаются под контролем украинской армии.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Война на Донбассе Новости США Курт Волкер Новости политики
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