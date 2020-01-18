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      Россия ежегодно финансирует боевиков "ЛНР" на сумму 30 миллиардов рублей: как работает схема

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      Россия финансирует боевиков на Донбассе / nrt24.ru

      Служба безопасности Украины раскрыла механизм финансирования Россией местной "власти" так называемой "ЛНР". Средства поступают через банк непризнанной республики Южной Осетии.

      Россия создала на своей территории, а также на временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      К теме: Сколько Россия потратила на финансирование оккупированных территорий Украины

      С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории зоны рубля, Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.

      Как работает фейковая схема финансирования Россией боевиков на Донбассе

      • Для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на оккупированном Донбассе, Россия привлекла банк непризнанной Южной Осетии. Через него средства из России попадают в так называемый "государственный банк "ЛНР"". После этого, деньги распределяются так называемым "Минфином "ЛНР"" между оккупационной властью и силовым блоком.
      • Ежегодный объем финансирования Россией "ЛНР" превышает 30 миллиардов российских рублей, что составляет более двух третей от общих потребностей "бюджета" боевиков.
      • Ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка "ЛНР"". Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования выделения денег для существования псевдореспубликы.

      В СБУ заявили, что псевдочиновникам объявили подозрение в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя (ч. 3 ст. 110-2 УК). Они объявлены в розыск. В ближайшее время обвинительные акты направят в суд для заочного осуждения.

      Сколько Россия потратила на финансирование оккупированных территорий Украины
      Ранее украинская власть сообщала, что по разным оценкам на финансирование оккупационной власти на украинских территориях Донбасса и Крыма, Россия ежегодно тратит от 4 до 5 миллиардов долларов.

      В общем Кремль на свою агрессию против Украины в течение пяти лет потратил около 150 миллиардов долларов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России СБУ Война на Донбассе Оккупированные территории Финансы Деньги Южная Осетия Пророссийские боевики
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