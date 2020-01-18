Россия ежегодно финансирует боевиков "ЛНР" на сумму 30 миллиардов рублей: как работает схема

Служба безопасности Украины раскрыла механизм финансирования Россией местной "власти" так называемой "ЛНР". Средства поступают через банк непризнанной республики Южной Осетии.

Россия создала на своей территории, а также на временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории зоны рубля, Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.

Как работает фейковая схема финансирования Россией боевиков на Донбассе

Для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на оккупированном Донбассе, Россия привлекла банк непризнанной Южной Осетии. Через него средства из России попадают в так называемый "государственный банк "ЛНР"". После этого, деньги распределяются так называемым "Минфином "ЛНР"" между оккупационной властью и силовым блоком.

Ежегодный объем финансирования Россией "ЛНР" превышает 30 миллиардов российских рублей, что составляет более двух третей от общих потребностей "бюджета" боевиков.

Ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка "ЛНР"". Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования выделения денег для существования псевдореспубликы.

В СБУ заявили, что псевдочиновникам объявили подозрение в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя (ч. 3 ст. 110-2 УК). Они объявлены в розыск. В ближайшее время обвинительные акты направят в суд для заочного осуждения.

Сколько Россия потратила на финансирование оккупированных территорий Украины

Ранее украинская власть сообщала, что по разным оценкам на финансирование оккупационной власти на украинских территориях Донбасса и Крыма, Россия ежегодно тратит от 4 до 5 миллиардов долларов.



В общем Кремль на свою агрессию против Украины в течение пяти лет потратил около 150 миллиардов долларов.