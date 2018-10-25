Россия годами использовала своих агентов влияния в Министерстве обороны, – The Washington Times

Коррупция в Вооруженных силах Украины вредит национальной безопасности, а россияне годами влияли на Министерство обороны Украины через лояльных чиновников.

Об этом говорится в материале одной из самых известных американских ежедневных газет The Washington Times, украинскую версию которого опубликовала "Gazeta.ua".

Поводом для таких заявлений стала катастрофа самолета Су-27, которая произошла во время международных учений "Чистое небо-2018". В Вашингтоне считают, что инцидент нужно тщательно расследовать, поскольку один из погибших пилотов самолета – военнослужащий Национальной гвардии США. Однако согласно украинскому законодательству американских экспертов к следствию не допускают – Киев предлагает создать очередную следственную группу. В США считают, что из-за коррупции и политики, работы следственной группы могут длиться годами. В качестве примера приводят ситуацию со сбитым малайзийским самолетом рейса MH-117 – через четыре года после катастрофы расследование так и не завершилось.

Американские журналисты акцентируют внимание и на том факте, что военные новости Украины имеют в США неоднозначную репутацию. С одной стороны – украинская власть озвучивала на весь мир подозрения, что за недавними взрывами на арсеналах стоит саботаж, намекая при этом на заинтересованную сторону – Россию. Украинцы жалуются на весь мир, что в результате многочисленных взрывов на военных складах, страна осталась без крайне необходимых боеприпасов, а это ослабляет возможности украинской армии в условиях российской агрессии.

А с другой стороны, в 2007 году Министерство Обороны Украины во главе с Анатолием Гриценко, а впоследствии и возглавляемый им профильный комитет ВР, наносили методические удары по обороноспособности государства, сняв с вооружения и распыляя на металлолом единственный на то время вид тяжелого ракетного оружия, оперативно тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Эльбрус" (российской разработки и производства Казахстана). Ликвидация ракет началась как раз в военном арсенале Калиновка Винницкой области, – напоминают американские журналисты.

Генерал Николай Маломуж, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины с апреля 2005 по июнь 2010 года, пояснил, что Украину лишили тяжелых ракет не просто так. Маломуж убежден, что Россия использовала своих агентов влияния, которые занимали высокие должности в Министерстве обороны; нескольких российских граждан даже назначали на должность министра обороны Украины.

По его словам, Россия всегда хотела, чтобы в Украине не было, оперативно-тактических ракетных комплексов, чтобы их убрали или переместили подальше от российской границы. Россияне активно следили за ликвидацией – категорически не соглашались с размещением украинских военных систем ближе к российской границе.

Россия осуществила такую ​​масштабную операцию с помощью министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева, которые вообще имели российское гражданство, и благодаря министру обороны Анатолию Гриценко, который был одним из основных сторонников процесса разоружения.

Маломуж объясняет американским журналистам, что эти должностные лица пытались убедить украинскую аудиторию, что войны с Россией никогда не будет. Это позволило им ликвидировать военные объекты, системы и оборудования. Новейшие системы не покупались, военные операции прекратились, пилоты десятилетиями не летали, техническое обслуживание и ремонт прекратились, танки отправили на металлолом, а авианосец был продан Китаю.

"Рассказывал бы министр здравоохранения общественности басни, что люди никогда не заболеют? Как же министры обороны могут говорить, что никогда не будет войны? Это можно понять в случае тех министров обороны Украины, которые на самом деле были русскими, если они стремились ослабить или уничтожить обороноспособность Украины, но какие мотивы двигали другими людьми, и почему Анатолий Гриценко, который является гражданином Украины, поддержал эти бессмысленные схемы разоружения?", – цитирует американская газета The Washington Times генерала Николая Маломужа, экс-руководителя Службы внешней разведки Украины.