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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия готовила кибератаку на важное предприятие в Днепропетровской области: СБУ предотвратила

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Хакеры из России готовили кибератаки в Украине
Хакеры из России готовили кибератаки в Украине / 24 Канал (Иллюстрация)

В Службе безопасности Украины отчитываются о том, как удалось предотвратить кибератаку с территории России на оборудование хлоропереливной станции в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудникам безопасности ведомства удалось заблокировать попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование ООО "Аульская хлоропереливная станция".

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Это предприятие обеспечивает хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины и является объектом критической инфраструктуры.

Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности выяснили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ,
– говорится в сообщении.

Если бы эту кибератаку не удалось остановить, она бы могла привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.

По данным СБУ, целью хакеров было именно блокирование устойчивого функционирования переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины.

 

Теги: Новости Украины Новости Днепра хакеры Хакерская атака СБУ
Источник: 24 Канал
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