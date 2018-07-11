Россия готовила кибератаку на важное предприятие в Днепропетровской области: СБУ предотвратила

В Службе безопасности Украины отчитываются о том, как удалось предотвратить кибератаку с территории России на оборудование хлоропереливной станции в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудникам безопасности ведомства удалось заблокировать попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование ООО "Аульская хлоропереливная станция".

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Это предприятие обеспечивает хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины и является объектом критической инфраструктуры.

Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности выяснили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ,

– говорится в сообщении.

Если бы эту кибератаку не удалось остановить, она бы могла привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.

По данным СБУ, целью хакеров было именно блокирование устойчивого функционирования переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины.