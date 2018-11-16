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      Россия готовила убийства ряда украинских активистов: СБУ повторила трюк с "убийством Бабченко"

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      Российские спецслужбы готовили ряд терактов в Украине
      Российские спецслужбы готовили ряд терактов в Украине / Иллюстративное фото

      Российские спецслужбы планировали совершить в Украине ряд террористических актов, направленных против известных общественных активистов. Однако украинские правоохранители помешали совершить серию преступлений.

      Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

      Украинская контрразведка выяснила, что Федеральная служба безопасности России завербовала переселенку с Донбасса, которая и подыскала исполнителя преступления. В обмен на получение российского паспорта женщина предложила на роль киллера своего бывшего мужа.

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      Отмечается, что за 1 убийство российские спецслужбы обещали 1 тысячу долларов. Первой жертвой должен был стать один из руководителей областной ячейки политической организации Херсона.

      Преступлению удалось помешать. Поскольку исполнитель находился под пристальным вниманием наших сотрудников, то его отследили и заменили боевые патроны холостыми, сработав на опережение, как и в ситуации с имитацией убийства Аркадия Бабченко. Мы продолжили контролировать дальнейшие действия киллера для подтверждения его связей с ФСБ. И результат не заставил себя долго ждать,
      – рассказали в СБУ.

      Однако неудача с первым убийством не остановила планы российских спецслужб, и киллер получил в Москве новое задание – ликвидировать еще одного лидера херсонской общественной организации.

      Во время подготовки к этому преступлению в Киеве киллера задержали правоохранители. Злоумышленнику объявили о подозрении и взяли под стражу.

       

      Теги: Новости Украины Новости Херсона Криминальные новости Новости России ФСБ СБУ Теракт терроризм
      Источник: 24 канал
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