Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее

Россию надо лишить права вето в Совете Безопасности ООН, а члены ООН должны требовать от РФ освобождения украинских заложников и военнопленных. Россия разместила вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму немало техники и не выполняет минские соглашения.

Об этом 20 февраля в ходе дебатов на Генассамблее ООН по оккупированным территориям Украины заявил президент Петр Порошенко. О чем еще говорил президент – читайте в материале 24 канала.

Читайте также: Чтобы Россия не обманула Украину, – экс-глава НАТО рассказал, как можно остановить войну на Донбассе

Освобождение пленных украинцев

Порошенко заявил, что привез с собой обращение к Генеральному секретарю ООН с просьбой продолжить давление на Москву для освобождения пленных украинских моряков. Это обращение подписали тысячи украинцев.

Порошенко также призвал все страны удвоить усилия для освобождения более 70 украинских заложников, содержащихся в России и Крыму, а также для обмена задержанных. Лишь в 2018 году Украина передала России 13 предложений относительно потенциального обмена задержанных. Кремль проигнорировал все предложения.

Россия готовится к наступлению

По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевые бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолетов, 6 боевых кораблей и 6 подводных лодок, оснащенных системами крылатых ракет "Калибр".

Читайте также: Путину нужна Украина, чтобы создать великую Россию, – экс-президент Польши

Россия превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет, убежден Порошенко.

На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Это количество больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. На Донбассе также размещены 938 бронированных боевых машин пророссийских боевиков, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем.

Территория оккупированного Донбасса признана самым заминированным регионом в мире. Жители этих территорий подвергаются серьезным рискам.

Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль,

– подчеркнул президент Украины.

Очевидно, що Росія взагалі не зацікавлена у врегулюванні конфлікту. Їй байдужі і Донбас, і Крим! Їй потрібна вся Україна для відновлення другої версії СРСР! Український народ не збирається відмовлятися від здобутої дорогою ціною незалежності і ставати на коліна перед агресором. pic.twitter.com/RCjLWJXrBO — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2019 г.

Экологическая катастрофа на Донбассе

С начала агрессии на Донбассе в Россию незаконно перемещено 27% промышленного потенциала оккупированного региона. Сюда входит и оборудование 33 местных промышленных гигантов. Остальные предприятия не могут полноценно работать из-за нехватки профессиональных кадров, финансовых ресурсов.

Читайте также: Россия может использовать пленных моряков для вмешательства в выборы в Раду, – адвокат

На Донбассе ухудшается и экологическая ситуация. В частности, из-за затопления угольных шахт существует риск загрязнения грунтовых вод.

Вблизи линии соприкосновения сторон находится ряд потенциально опасных объектов. Из-за регулярных обстрелов пророссийскими боевиками эти объекты могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф.

Объекты критической инфраструктуры, электроснабжения, газо - и водопроводы повреждены обстрелами и требуют срочного ремонта,

– подчеркнул Порошенко.

Пора поставить Россию на место

Президент Украины напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций.

Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросе российской агрессии против Украины?

– сказал Порошенко.

Кремлівська агресія проти нас мала протилежний ефект: замість того, щоб підкоритися Росії, ми кинули їй виклик. Замість того, щоб схилити наші голови, ми сказали Путіну: ви не розіб'єте нас! Я закликаю РФ як сторону конфлікту виконати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями pic.twitter.com/HEVVhD7umx — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2019 г.

Миротворцы ООН

Порошенко заявил, что его инициатива разместить на территории Украины миротворческую операцию под эгидой ООН была заблокирована Россией. Официальная Москва отвергла возможность полноценного привлечения ООН к урегулированию конфликта.

При этом президент напомнил, что для Украины принципиально: любое решение о создании миротворческой операции на Донбассе должно распространять ее мандат на всю оккупированную территорию, включая границу. Миссия должна предусматривать вывод российских войск и их оружия с украинской территории, а также роспуск всех незаконных органов.

Порошенко также призвал Россию как сторону выполнять ее обязательства по минскими соглашениями.